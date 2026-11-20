DSVSA Alba: Vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine este obligatorie și va începe în perioada următoare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a achiziționat încă 360.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine, pe lângă cele 10.000 de doze primite de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), pentru desfășurarea campaniei de vaccinare a oilor și caprelor din județ. Vaccinarea va începe în perioada următoare, este obligatorie și va viza toate ovinele și caprinele din județul Alba, transmite DSVSA într-un comunicat de presă.

Acțiunea face parte din campania națională coordonată de ANSVSA, care urmărește prevenirea răspândirii bolii, protejarea efectivelor de animale și limitarea pierderilor economice în sectorul ovin și caprin.

Variola ovină și caprină este o boală virală foarte contagioasă, care afectează oile și caprele și poate provoca îmbolnăviri grave, mortalitate și pierderi economice importante. Apariția bolii într-o exploatație poate duce la restricții privind circulația și comercializarea animalelor, afectând activitatea crescătorilor.

Vaccinarea este gratuită pentru animalele din exploatațiile nonprofesionale, astfel că proprietarii acestora nu trebuie să achite niciun cost pentru administrarea vaccinului. De asemenea, vaccinul are timp de așteptare zero, ceea ce înseamnă că administrarea acestuia nu impune o perioadă suplimentară de așteptare pentru consumul laptelui și al cărnii, cu respectarea celorlalte condiții sanitar-veterinare aplicabile.

DSVSA Alba, împreună cu medicii veterinari implicați în campanie, va organiza vaccinarea efectivelor de ovine și caprine din județ. Crescătorii vor fi informați cu privire la desfășurarea acțiunii și au obligația să colaboreze cu medicii veterinari, să permită accesul acestora la animale și să asigure condițiile necesare pentru vaccinare.

În acest context, joi, 19 noiembrie 2026, președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, împreună cu vicepreședinții instituției, dr. Ioan Oleleu și dr. Csutak Laszlo Nagy, a organizat o videoconferință de lucru cu reprezentanții tuturor DSVSA-urilor din țară. Au fost analizate stadiul campaniei, dificultățile întâmpinate și măsurile necesare pentru desfășurarea vaccinării în condiții corespunzătoare.

ANSVSA va monitoriza zilnic evoluția campaniei, prin intermediul Unității Operaționale Centrale, și va organiza evaluări săptămânale cu structurile județene. Totodată, rezultatele vor fi raportate periodic Comisiei Europene, în contextul măsurilor pentru protejarea sectorului ovin și caprin și reluarea exporturilor.

DSVSA Alba face apel la responsabilitatea și colaborarea tuturor crescătorilor de ovine și caprine din județ. Vaccinarea este esențială pentru protejarea animalelor, prevenirea răspândirii bolii și reducerea riscului unor pierderi economice.

De asemenea, în perioada următoare, pe teritoriul României, va fi interzisă circulația ovinelor și caprinelor nevaccinate împotriva variolei ovine și caprine, atât de la o exploatație la alta, cât și spre abator. Prin urmare, DSVSA Alba solicită tuturor crescătorilor să permită vaccinarea animalelor și să colaboreze cu medicii veterinari pentru buna desfășurare a campaniei.

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