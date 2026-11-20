Cod Galben de vânt puternic în Alba, în zona Munților Apuseni: V iteze la rafală de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h

Zona din Alba a Munților Apuseni va fi vineri, 20 noiembrie 2026, sub incidența a două atenționări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului.

Prima atenționare este în vigoare în intervalul 10.00-15.00.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în sudul și estul Transilvaniei Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei și local la munte. Vor fi viteze de 50…70 km/h, iar la munte de peste 80…100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste.

A doua atenționare meteo va fi în vigoare între orele 15.00 și 23.00.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni. Vor fi viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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