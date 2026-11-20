VIDEO | Luka Orzeiu și Sara Costânceanu, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2026 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Cine a câștigat Miss și Mister Unirea
X și Y, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2026 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. X și Y, au câștigat Miss și Mister Unirea
Balul Bobocilor de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, eveniment așteptat de multă lume din Alba Iulia, s-a desfășurat anul acesta în data de 20 noiembrie 2026, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, de la ora 19:00.
Organizatorii, alături de boboci, au oferit un spectacol plin de strălucire, realizat sub tematica ,,When Worlds Collide”.
Câștigătorii de la Miss și Mister la Balul Bobocilor 2026 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”
La finalul evenimentului, după ce au parcurs toate probele cu multă pasiune, Boboc Luka Orzeiu și Sara Costânceanu au câștigat titlurile de Miss și Mister Boboc 2026.
Balul Bobocilor nu ar fi complet fără competiția pentru titlul de Miss și Mister Unirea. Concurenții au fost votați pe pagina de Instagram a Ziarului Unirea, iar perechea care a obținut cele mai multe aprecieri este formată din Ioana Dudas și Ciobanu Răzvan și a fost declarată câștigătoare, primind un premiu din partea Ziarului Unirea.
Reamintim că, în ediția din acest an, opt perechi au luptat pentru râvnitul titlu de Miss și Mister Boboc:
Perechea 1 – Rad Sonia și Bălău Ionuț
Perechea 2 – Bihorean Sophia și Florea Matei
Perechea 3 – Costîncianu Sara și Orzeiu Lukas
Perechea 4 – Petric Anastasia și Mera David
Perechea 5 – Cinăzan Elena și Gligor Rareș
Perechea 6 – Voina Alisia și Ciobanu Răzvan
Perechea 7 – Rusu Miruna și Stan Tudor
Perechea 8 – Căpâlnean Natalia și Furdui David
Desigur, participanții alături de colegii lor se vor distra la un After Party, care va avea loc în Stage Club, de la ora 23:00.
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