Prezența unui urs, semnalată în comuna Ocoliș: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența unui urs a fost semnalată vineri noaptea, în jurul orei 21.21, în orașul comuna Ocoliș. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, a anunțat Jandarmeria Alba.

Potrivit I.J. Alba, în comuna Ocoliș a fost semnalată prezența unui urs.

La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

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