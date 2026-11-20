A încălcat ordinul de protecție la doar câteva ore după emitere: Un bărbat din Zlatna, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
A încălcat ordinul de protecție la doar câteva ore după emitere: Un bărbat din Zlatna, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Zlatna, a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a încălcat un ordin de protecție provizoriu emis împotriva sa, revenind în locuința în care se afla concubina sa, deși avea interdicția de a se apropia de aceasta și de reședința ei.
Fapta s-a petrecut în seara zilei de 12 iunie 2024, la numai câteva ore după emiterea ordinului de protecție de către Poliția Orașului Zlatna. Bărbatul fusese evacuat din locuința comună și obligat să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de femeie, domiciliul acesteia și locul său de muncă.
Potrivit situației de fapt reținute de instanță, în jurul orei 19:25, acesta s-a întors la locuința din Zlatna sub pretextul că trebuie să își recupereze anumite bunuri personale. A intrat în imobil, unde se afla femeia, și a început o discuție în contradictoriu, reproșându-i că a făcut demersurile în urma cărora fusese emis ordinul de protecție și fusese evacuat din casă.
În cele din urmă, femeia a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat poliția că bărbatul nu respectă măsurile dispuse pentru protecția sa.
Ordin de protecție ignorat în aceeași zi în care a fost emis
Ordinul de protecție provizoriu nr. 385807 fusese emis la 12 iunie 2024 și era valabil până la 17 iunie 2024. Pe lângă evacuarea din locuința comună, acesta prevedea interdicția de apropiere la mai puțin de 100 de metri de persoana vătămată, de reședința și de locul său de muncă.
Instanța a subliniat că revenirea bărbatului la locuință, la doar câteva ore după instituirea măsurilor, demonstrează o atitudine de desconsiderare față de obligațiile impuse de autorități.
Judecătorii au reținut că fapta a fost comisă pe fondul consumului de alcool și al frustrării provocate de situația în care se afla, fiind nevoit să își găsească o altă locuință. În motivarea hotărârii se arată că inculpatul a reproșat victimei emiterea ordinului de protecție și evacuarea sa din locuința comună.
Instanța: Fapta a creat o stare de pericol pentru victimă
Judecătoria Alba Iulia a apreciat că prin pătrunderea în locuința femeii, inculpatul a încălcat în mod evident obligația de a păstra distanța stabilită prin ordinul de protecție provizoriu.
Potrivit motivării, urmarea imediată a infracțiunii a constat în crearea unei stări de pericol pentru siguranța fizică și psihică a victimei, tocmai valorile pe care măsurile de protecție urmăreau să le apere.
Instanța a atras atenția și asupra rolului preventiv al ordinelor de protecție, arătând că nerespectarea acestora poate deschide calea unor consecințe mult mai grave. Judecătorii au caracterizat infracțiunile de acest tip drept infracțiuni de pericol, a căror incriminare urmărește să prevină producerea unor urmări socialmente periculoase.
A recunoscut fapta și nu avea antecedente penale
În cursul judecății, bărbatul a recunoscut integral acuzațiile și a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Instanța a admis cererea, iar cauza a fost soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.
La individualizarea pedepsei, judecătorii au ținut cont atât de gravitatea faptei și de rapiditatea cu care inculpatul a încălcat ordinul de protecție, cât și de circumstanțele sale personale.
Bărbatul, în vârstă de 39 de ani la momentul judecății, nu avea antecedente penale, era angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și a cooperat cu organele judiciare, recunoscând fapta atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanței.
Deși a apreciat că fapta prezintă un grad ridicat de pericol social, instanța a considerat că executarea efectivă a pedepsei în penitenciar nu este necesară pentru atingerea scopului sancțiunii.
8 luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității
Prin sentința penală pronunțată la 13 noiembrie 2026, Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat pe inculpat la 8 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, infracțiune prevăzută de art. 47 alin. 2 din Legea nr. 217/2003.
Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere, pe un termen de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În această perioadă, bărbatul va trebui:
*să se prezinte la Serviciul de Probațiune la datele stabilite;
*să primească vizitele consilierului de probațiune;
*să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și deplasările care depășesc 5 zile;
*să comunice schimbarea locului de muncă;
*să furnizeze informații și documente privind mijloacele sale de existență.
De asemenea, va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei orașului Zlatna sau al Primăriei orașului Câmpeni, conform deciziei consilierului de probațiune.
Instanța i-a atras atenția că nerespectarea obligațiilor impuse sau săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere poate duce la revocarea suspendării și la executarea pedepsei.
Totodată, inculpatul a fost obligat să achite 1.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în proces.
Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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