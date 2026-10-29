VIDEO | Bate vântul în Parkingul Arnsberg din Alba Iulia: Loc berechet, dar clienții se lasă așteptați! Doar două mașini la 145 de locuri, după o săptămână de la deschidere

Bate vântul în Parkingul Arnsberg din Alba Iulia: Loc berechet, dar clienții se lasă așteptați! Doar două mașini la 145 de locuri, după o săptămână de la deschidere

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, recepționată cu mare întârziere și deschisă cu speranța că va mai rezolva din criza locurilor de parcare, pare să aibă un început de carieră destul de liniștit. Joi, 29 octombrie, doar două mașini ocupau cele 145 de locuri disponibile în Parkingul Arnsberg. Cu alte cuvinte, loc este berechet, dar clienții se lasă așteptați!

După ani de așteptare și lucrări care au întins răbdarea albaiulienilor, prima parcare supraetajată din oraș și-a deschis porțile. Numai că, deocamdată, șoferii nu par să se grăbească să-i treacă pragul.

Joi, 29 octombrie, în Parkingul Arnsberg, construit pe amplasamentul fostului bloc „Turturica”, erau parcate doar două autoturisme. Raportat la cele 145 de locuri disponibile, gradul de ocupare era de aproximativ 1,4%. Restul locurilor puteau fi admirate în toată splendoarea lor, fără riscul ca vreun șofer să le încurce planurile.

Dacă parcarea ar fi avut un portar, probabil că acesta ar fi avut timp berechet să-și bea cafeaua, să citească ziarul și să se întrebe dacă nu cumva a greșit adresa.

Locuri sunt, dar cât costă să le ocupi?

O posibilă explicație pentru liniștea din parking ar putea fi și tarifele stabilite pentru șoferi. Potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Local Alba Iulia, parcarea în timpul zilei, între orele 7:00 și 20:00, costă 2,50 lei pentru fiecare 30 de minute.

Așadar, cine vrea să-și lase mașina o oră plătește 5 lei, pentru două ore scoate din buzunar 10 lei, iar pentru patru ore ajunge la 20 de lei. Dacă autoturismul rămâne opt ore, nota de plată urcă la 40 de lei.

Nici parcarea pe timpul nopții nu este gratuită: pentru intervalul 20:00–7:00, tariful prevăzut este de 10 lei.

Pentru riveranii care vor un loc de parcare de reședință la interior, la etajul al doilea, abonamentul anual este de 360 de lei pentru persoanele fizice și de 720 de lei pentru persoanele juridice, la care se adaugă taxa de teren.

Tarifele pentru vizitatori sunt progresive, iar cele pentru riverani se aplică locurilor atribuite prin procedura prevăzută de regulament.

O parcare nouă, o problemă veche și un început fără aglomerație

Parkingul Arnsberg a fost recepționat tehnic în 22 octombrie 2026 și a fost pus la dispoziția publicului câteva zile mai târziu, după o întârziere considerabilă față de calendarul inițial al proiectului. Investiția a fost gândită pentru a suplimenta locurile de parcare într-o zonă aglomerată a orașului, în apropierea spitalului.

Din totalul de 145 de locuri, 99 sunt destinate vizitatorilor, iar 46 sunt prevăzute pentru riverani. Parcarea dispune și de cinci locuri gratuite pentru biciclete, amplasate la parter.

Deocamdată, însă, între capacitatea parkingului și numărul efectiv de mașini parcate este o diferență care nu mai are nevoie de prea multe explicații.

Poate că șoferii încă se obișnuiesc cu noua parcare, poate că tarifele îi fac să caute alternative sau poate că vestea că au apărut 145 de locuri noi nu a ajuns încă la toată lumea.

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