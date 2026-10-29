FOTO | Ultramaratonistul Levi Polgar a primit titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: ,,Mulțumesc din suflet tuturor aiudenilor pentru această recunoaștere deosebită!”

Ultramaratonistul Levi Polgar a primit titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: ,,Mulțumesc din suflet tuturor aiudenilor pentru această recunoaștere deosebită!”

Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, a primit astăzi titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Festivalului Internațional de Film și Artă Fotografică 2026.

În 29 octombrie 2026, de la ora 15.30, la Colegiul Național „Bethleen Gabor”, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud” ultramaratonistului aiudean Levi Polgar.

,,Titlul de cetățean de onoare al municipiului Aiud! Mulțumesc din suflet tuturor aiudenilor, Primăriei Municipiului Aiud și Consiliului Local pentru această recunoaștere deosebită! Un gând plin de recunoștință se îndreaptă spre cei doi Cavaleri ai Artelor, Balogh Stefan și Hadarig Ioan, pentru propunerea și nominalizarea mea”, a scris Levi pe Facebook, după ce a primit distincția.

„Acordarea acestei distincții reprezintă o expresie a recunoașterii și aprecierii comunității aiudene pentru meritele și contribuția dumneavoastră deosebită”, a transmis Dragos Crișan, primarul municipiului, în invitația adresată lui Levi Polgar.

Levi Polgar s-a remarcat prin performanțele sale în competițiile de anduranță montană, în ciuda dizabilității sale. Între altele, a participat la prestigioasa cursă UTMB Mont-Blanc și a încheiat de trei ori consecutiv ultramaratonul TOR330 – Tor des Géants, în anii 2023, 2024 și 2025.

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