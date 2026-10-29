Foto | Cercetări dendrocronologice la casele tradiționale cu acoperiș de paie din Întregalde, în cadrul proiectului „Alba Vernaculară”

Cercetări dendrocronologice la casele tradiționale cu acoperiș de paie din Întregalde, în cadrul proiectului „Alba Vernaculară”

Proiectul „Alba Vernaculară” continuă cercetarea patrimoniului arhitectural tradițional din județul Alba. O echipă de specialiști în dendrocronologie a revenit în teren, în comuna Întregalde, pentru a preleva probe din elementele de lemn ale unei case tradiționale cu acoperiș de paie.

Investigațiile vin în continuarea analizelor biologice și urmăresc stabilirea vechimii construcției, prin identificarea perioadei în care a fost tăiat lemnul folosit la ridicarea acesteia.

Dendrocronologia este o metodă științifică de datare care se bazează pe analiza inelelor anuale de creștere ale arborilor. Prin examinarea probelor prelevate, specialiștii pot determina, în condițiile existenței unor repere cronologice adecvate, anul în care au fost tăiați arborii și pot estima perioada construirii imobilului.

Rezultatele cercetărilor vor contribui la documentarea istoriei arhitecturii tradiționale din județul Alba, oferind informații valoroase despre tehnicile constructive, vechimea locuințelor și evoluția comunităților rurale. Totodată, datele științifice vor permite verificarea informațiilor transmise de-a lungul generațiilor și vor sprijini eforturile de conservare și valorificare a patrimoniului vernacular.

La activitățile de teren au participat primarul comunei Întregalde, Victoria Moga, și viceprimarul Daniel Marian, alături de arhitecții Boglárka Toth și dr. Botár István, precum și de Denis Walgraffe, specialiști în dendrocronologie din cadrul Anno Domini Dendrolab. Echipa a fost completată de expertul restaurator dr. Dumitrița Daniela Filip, din cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, coordonatoarea proiectului „Alba Vernaculară”.

Inițiat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, proiectul „Alba Vernaculară” își propune să cerceteze, să documenteze și să contribuie la protejarea arhitecturii tradiționale din județ, un element esențial al identității culturale locale.

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