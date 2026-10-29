Foto | Peste 12.000 de liceeni din Alba vor învăța să salveze vieți: Cursuri gratuite de prim ajutor pentru toți elevii

Peste 12.000 de liceeni din Alba vor învăța să salveze vieți: Cursuri gratuite de prim ajutor pentru toți elevii

Toți elevii de liceu din județul Alba pot beneficia gratuit de instruire în acordarea primului ajutor, prin proiectul „Generația care salvează vieți”, o inițiativă de amploare derulată de Crucea Roșie Română – Filiala Alba.

Până în prezent, câteva mii de elevi au absolvit deja cursurile și fac parte din „Generația care salvează vieți”. Obiectivul organizatorilor este instruirea a peste 12.000 de liceeni din județ, astfel încât aceștia să dobândească abilitățile necesare pentru a acorda primul ajutor de bază în situații de urgență.

Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al companiilor Star Assembly și Star Transmission și se numără printre cele mai ample inițiative de instruire în acordarea primului ajutor desfășurate în școlile publice din România.

Cursuri de 12 ore, cu pregătire teoretică și practică

Cursurile au o durată de 12 ore și urmează o programă standardizată la nivel național, armonizată cu recomandările europene în domeniul resuscitării și al primului ajutor. La final, participanții susțin un examen și primesc un certificat de absolvire care atestă pregătirea în acordarea primului ajutor.

Programul urmărește dezvoltarea unor competențe practice esențiale, de la evaluarea unei situații de urgență și apelarea serviciului 112 până la intervenția în cazul stopului cardiorespirator, al traumatismelor sau al altor urgențe medicale.

Tematica abordată în cadrul cursului cuprinde:

*Introducere în primul ajutor și gestionarea dezastrelor: principiile primului ajutor în patru pași, evaluarea condițiilor de siguranță, evaluarea stării victimei și efectuarea apelului la 112;

*Resuscitarea cardiopulmonară (RCP): tehnici adaptate adulților, copiilor și sugarilor, precum și utilizarea defibrilatorului extern automat (DEA);

*Poziția laterală de siguranță;

*Dezobstrucția căilor aeriene: manevre specifice pentru adulți, copii și sugari;

*Hemoragii masive și plăgi;

*Traumatisme și leziuni: traumatisme craniene, cervicale și dorsale, fracturi deschise, entorse și luxații;

*Arsuri: tipuri de arsuri și măsuri de prim ajutor;

*Urgențe cardiovasculare: recunoașterea semnelor și simptomelor accidentului vascular cerebral și infarctului miocardic, precum și măsurile de prim ajutor;

*Prim ajutor psihosocial;

*Hipotermie și hipertermie;

*Stări de rău și leșin;

*Crize epileptice și convulsii febrile, precum și mușcături de șarpe;

*Reacții alergice și intoxicații;

*Complicații ale hipoglicemiei și hiperglicemiei, precum și crize de astm;

*Atacuri de panică.

„Ne dorim ca fiecare licean din județ să facă parte din această generație”

Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române – Filiala Alba, spune că proiectul va continua în liceele din județ, cu obiectivul de a instrui cât mai mulți tineri și de a le oferi competențe reale pentru intervenția în situații de urgență.

„Misiunea noastră continuă cu multă energie în liceele din Alba, pentru că ne dorim ca fiecare licean din județ să facă parte din această generație care salvează vieți. În total, vom pregăti peste 12.000 de liceeni, transformând această inițiativă în cel mai mare proiect de instruire în primul ajutor desfășurat vreodată în școlile din România.

Cursurile noastre nu sunt «doar niște prezentări», ci reprezintă o pregătire serioasă, teoretică și practică, în urma căreia tinerii dobândesc competențe reale în acordarea primului ajutor de bază.

Sunt deja câteva mii de elevi care au fost instruiți în acordarea primului ajutor și putem spune că sunt pregătiți să intervină în acele secunde critice în care o reacție rapidă poate face diferența.

Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără sprijinul oferit de partenerii noștri de la Star Assembly și Star Transmission, cărora le mulțumim din suflet pentru că aduc siguranța în liceele din Alba.

De asemenea, recunoștința noastră se îndreaptă către conducerea unităților de învățământ și profesorii care ne-au deschis ușile claselor cu atâta căldură și, mai ales, către acești liceeni extraordinari din noua «Generație care salvează vieți».

Proiectul nostru continuă și ne dorim să ajungem în fiecare liceu din județul Alba”, a declarat Adrian Ionel Dușa.

Crucea Roșie, furnizor de cursuri de prim ajutor

Crucea Roșie Română este unul dintre principalii furnizori de cursuri de prim ajutor din țară. În județul Alba, organizația desfășoară astfel de programe pentru instituții publice, companii, unități de învățământ și persoane fizice.

Cursurile sunt susținute de cadre medicale cu pregătire și experiență în domeniul acordării primului ajutor. Programul are o durată de 12 ore și se încheie cu un examen, în urma căruia participanții primesc un certificat de absolvire.

Programa este standardizată la nivel național și armonizată cu recomandările Consiliului European de Resuscitare și ale Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

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