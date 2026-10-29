Se schimbă ora ultimei curse zilnice Cluj – Ocna Mureș: Microbuzul va pleca cu patru ore mai devreme
Se schimbă ora ultimei curse zilnice Cluj – Ocna Mureș: Microbuzul va pleca cu patru ore mai devreme
Călătorii care folosesc ruta Cluj-Napoca – Ocna Mureș trebuie să țină cont de o modificare importantă a programului de seară. Începând de luni, 2 noiembrie 2026, ultima cursă dinspre Cluj va pleca la ora 16:00, față de ora 20:00, cât era programată până acum.
Operatorul de transport Vista Lines România modifică programul cursei de seară pe sensul Cluj-Napoca – Ocna Mureș. Astfel, persoanele care obișnuiau să folosească microbuzul cu plecare la ora 20:00 vor trebui să își adapteze programul de deplasare, întrucât noua oră de plecare va fi 16:00.
În schimb, cursa de seară pe sensul Ocna Mureș – Cluj-Napoca rămâne neschimbată. Microbuzul va pleca în continuare la ora 18:00, potrivit informațiilor comunicate privind modificarea programului.
Rută directă introdusă în vara acestui an
Legătura directă dintre Ocna Mureș și Cluj-Napoca, operată de Vista Lines, a fost introdusă în iunie 2026, oferind o alternativă de transport pentru navetiști, studenți și persoanele care au nevoie să ajungă în Cluj pentru servicii medicale, activități profesionale sau alte obligații.
Programul a fost construit pentru a acoperi trei intervale principale ale zilei: dimineața, după-amiaza și seara. Din Ocna Mureș, plecările au fost stabilite la orele 06:15, 13:30 și 18:00, în timp ce cursele de retur din Cluj-Napoca au fost programate la orele 08:00, 15:15 și 20:00.
Traseul deservește și localități intermediare, între care Turda și Câmpia Turzii, iar unele curse includ opriri suplimentare în zona Războieni Cetate și în localitățile învecinate. Durata călătoriei directe este estimată, în funcție de cursă și traseu, la aproximativ o oră și 20 de minute până la o oră și 35 de minute.
Ce trebuie să știe călătorii
Modificarea anunțată vizează plecarea de seară din Cluj-Napoca spre Ocna Mureș, care va fi devansată cu patru ore. În aceste condiții, persoanele care termină programul de lucru sau cursurile după-amiaza târziu ar putea avea nevoie să își reorganizeze deplasarea.
Pentru evitarea confuziilor, călătorii sunt sfătuiți să verifice programul actualizat al operatorului înainte de plecare, inclusiv eventualele modificări ale stațiilor și ale orarului de circulație.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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