FOTO | Spirit civic în Apuseni: Un bărbat a găsit o borsetă cu 26.000 lei și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii și a pierdut-o în mers

Spirit civic în Apuseni: Un bărbat a găsit o borsetă cu 26.000 lei și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii și a pierdut-o în mers

Un bărbat care a găsit o borsetă cu 26.000 lei a dat dovadă de spirit civic și a predat-o poliției din Zlatna. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii și a pierdut-o în mers.

Miercuri, 28 octombrie 2026, în jurul orei 15.30, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 74, a observat un autoturism alb, care s-ar fi îndreptat spre localitatea Almașu Mare, iar de pe plafonul acestuia a căzut o borsetă. Bărbatul nu a reușit să observe numărul de înmatriculare al autoturismului.

Acesta a oprit, a luat borseta, în care se afla suma de 26.000 de lei, și s-a îndreptat spre sediul Poliției Orașului Zlatna, unde a predat-o polițiștilor.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana care a pierdut borseta, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 71 de ani, care, fiind preocupat de o conversație telefonică, ar fi uitat că își lăsase borseta pe plafonul autoturismului și ar fi pornit la drum.

Când a observat că borseta îi lipsește, și-a amintit ce se întâmplase, de fapt.

Astăzi, 29 octombrie 2026, bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a plecat de la sediul Poliției Orașului Zlatna mulțumit că a făcut un bine aproapelui său.

La rândul său, bărbatul, în vârstă de 71 de ani, și-a recuperat borseta și întreaga sumă de bani, având un motiv în plus să creadă în cinstea celor din jur.

,,Apreciem gestul bărbatului care a găsit borseta și îi încurajăm pe cetățeni să dea dovadă de aceeași responsabilitate într-o situație similară”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

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