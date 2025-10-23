VIDEO | Bărbat din Sri Lanka, REȚINUT după ce ar fi furat peste 80.000 de euro de la angajator. A găsit banii printre lemne
Bărbat din Sri Lanka, REȚINUT după ce ar fi furat peste 80.000 de euro de la angajator. A găsit banii printre lemne
Un bărbat din Sri Lanka a fost reținut de polițiștii din Aiud după ce ar fi sustras 77.000 de euro, 400 de dolari și 17.000 de lei, ascunși printre lemnele unei anexe gospodărești, aflate în proprietatea patronului său.
Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 46 de ani, din Sri Lanka, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Citește și: VIDEO – CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 10 octombrie 2025, bărbatul, angajat în calitate de recuperator de metale vechi, în cadrul unei societăți comerciale, în timp ce desfășura activități gospodărești, în anexa locuinței unui alt bărbat, de 46 de ani, administrator al societății comerciale, din Aiud, ar fi sustras 77.000 de euro, 400 de dolari și 17.000 de lei, ascunși printre lemnele din anexă.
De asemenea, polițiștii au descoperit 4.500 de euro, care i-au fost predați persoanei vătămate.
Astăzi, 23 octombrie, bărbatul din Sri Lanka va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.
