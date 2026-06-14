PSD și-a exprimat interesul pentru a face parte din guvernul Veștea: ,,Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare”

PSD și-ar dori să facă parte din viitorul guvern condus de Adrian Veștea. Liderul senatorilor social-democrați, Adrian Zamfir, a declarat, duminica, 14 iunie 2026, că partidul vrea să continue colaborarea în cadrul fostei coaliții de guvernare, însă nu susține varianta unui executiv condus de Ilie Bolojan.

De asemenea, acesta punctează că partidul va discuta cu Adrian Veștea, premierul desemnat de președinte.

„Noi am spus încă de la început, având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Bolojan premier, că orice variantă de premier de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-european. Am spus că suntem de acord, eu sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație PSD va avea o discuție cu domnul Veștea. Haideți să vedem dacă domnul Veștea va propune PSD intrarea la guvernare”, a declarat Daniel Zamfir la Digi24.

Întrebat dacă ar mai face parte dintr-un guvern alături de PNL și USR, Daniel Zamfir a precizat că acest scenariu este luat în calcul: „De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Bolojan, pentru că el a provocat acest dezastru economic”.

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