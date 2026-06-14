FOTO: Pe „Cetate”, Sărbătoarea fotbalului județean 2026 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureați, golgheteri și premii fair play
Pe „Cetate”, Sărbătoarea fotbalului județean 2026 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureați, golgheteri și premii fair play
Pe „Cetate”, Sărbătoarea fotbalului județean 2026 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureata, golgheteri și premii fair play, eveniment care celebrează performerii fotbalului amator din județ
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Intercalată între cele două finale, ale Cupei Județene (ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, ora 14.00) și Cupa României, faza județeană (Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, ora 18.00), festivitatea de premiere a finalului de sezon, ediția 2025/2026 (ora 16.00), va strânge pe Stadionul „Cetate” performerii fotbalului amator din Alba.
Premiile au fost acordate de Ion Dumitrel, președintele CJ Alba, Florin Roman, parlamentar PNL de Alba, și Cristian Petropulos, președintele AJF Alba.
Sărbătoarea fotbalul amator din Alba revine pe arena albaiuliană după 3 ani. Festivitatea de premiere a competițiilor „sportului rege” din județ, o manifestare devenită deja tradiție face din duminică, 14 iunie o zi de gală, în care sunt la loc de cinste laureații.
Vor fi acordate 71 de trofee, 873 de medalii în competițiile cu rezultate și peste 800 de medalii la interliga națională Under 7 – Under 10, 380 de tricouri de campioni și 297 de mingi (104 nr. 5 la competițiile cu rezultate și 183 nr. 4 la competițiile fără rezultate).
Asociația Județeană de Fotbal Alba, organizatoarea evenimentului de seamă care va trage cortina peste acest sezon competițional, va recompensa, cu cupe, medalii, tricouri și mingi (număr variind în funcție de locul din ierarhie),
formațiile fruntașe și principalii marcatori. Vor fi acordate, grație parteneriatului între AJF Alba și Consiliul Județean Alba, premii pentru echipele clasate pe podium, golgheteri și premiul fair play (pentru echipele remarcate la capitolul sportivitate). De asemenea vor fi premii și pentru câștigătoarea Cupei României, finalista Cupei României, jucătorul finalei, arbitrii și observatorii finale, respective Cupa Județeană.
Dar iată premianții: *Superliga: 1. Viitorul Sântimbru(campioană), Industria Galda de Jos (locul 2), Inter Unirea (locul 3), Sportul Câmpeni – fair play, Romulus Alexandru Cioară (Industria Galda de Jos) – golgheter (45 de goluri);
*Liga 4: Academia Șona (campioană), VCG Vințu de Jos (locul 2), Nicolae Linca Cergău (locul 3), Recolta Crăciunel – fair play, Romică Ilie David (Cuprirom Abrud) – golgheter (29 de goluri);
*Liga 5, Seria 1: Târnavele Tiur (campioană), CS Ocna Mureș 2 (locul 2), Gaz Metan Valea Lungă (locul 3), CS Ocna Mureș 2 – fair play, Ioan Iulian Cociș (CS Ocna Mureș 2) golgheter (20 de goluri);
Liga 5, Seria 2: Voința Beldiu (campioană), ACS Valea Frumoasei 2 (locul 2), Șoimii Ciumbrud (locul 3), Șoimii Ciumbrud – fair play, Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) golgheter (35 de goluri, al treilea an la rând);
*Juniori Under 19: LPS Sebeș (campioană), CIL Blaj (locul 2), Metalurgistul Cugir (locul 3), Gabriel Daniel Cristea (Metalurgistul Cugir) golgheter (19 goluri);
*Juniori Under 17: CIL Blaj (campioană), Olimpia Aiud (locul 2), Academia Șona (locul 3), Darian Cristian Marian (Olimpia Aiud) golgheter (41 de goluri);
*Juniori Under 16 interjudețean Alba-Hunedoara: ACS Valea Frumoasei (campioană), Metalurgistul Cugir (locul 2), CIL Blaj (locul 3), Dragos Mihai Cristea (CSȘ Blaj), Ianis Ban (Metalurgistul Cugir), David Ioan Trif (Metalurgistul Cugir) și Darius Nicolas Țompi (ACS Valea Frumoasei) golgheter (cu câte 6 reușite);
*Juniori Under 15 interjudețean Alba-Hunedoara: ACS Valea Frumoasei (campioană), Juniorul Aiud (locul 2), Florin Eduardo Pop și Ioan Paul Bota (ambii ACS Valea Frumoasei) golgheteri (câte 5 goluri);
*Juniori Under 15 județean: 1. Olimpia Aiud (campioană), Sportul Câmpeni (locul 2), Spicul Daia Română (locul 3), Ștefan Ioan Tutuian (Sportul Câmpeni), Patrick Antonio Șuteu (Olimpia Aiud) golgheteri (câte 23 de goluri);
*Juniori Under 14 interjudețean Alba-Hunedoara: 1. Juniorul Aiud (campioană), ACS Valea Frumoasei (locul 2), CSȘ Blaj (locul 3), Matei Sebastian Oprița (Juniorul Aiud) și Tudor Gherman (ASC Valea Frumoasei) golgheteri (câte 10 goluri);
*Juniori Under 14 județean: Olimpia Aiud (campioană), CS Universitar Alba Iulia (locul 2), Hidro Mecanica Șugag (locul 3), Ștefan Cătălin Indrei (Olimpia Aiud) golgheter (24 de goluri).
Finala Cupei României:
Arbitri R. Scrob (Alba Iulia), G. Leahu (Ocna Mureș), T. Ciubucă (Aiud), rezervă M. Olaru (Alba Iulia) Observatori F. Mărginean (Aiud), C. Chirilă (Alba Iulia)
Finala Cupa Județeană:
Arbitri L. Șipoș (Ocna Mureș), Cl. Dorobanțu (Cugir), Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia), rezervă C. Brînză (Alba Iulia) Observatori Al. Rojneai (Alba Iulia), C. Iancu (Zlatna)
Sunt 10 competiții organizate de AJF Alba, iar restul formațiilor din județ (Imder 7, Under 8, Under 9, Under 10) au primit medalii de la FRF, la ultima etapă a Interligii (la Micești), aproximativ 650 de micuți fotbaliști. De asemenea, pentru competițiile Under 13 feminin și masculin, Under 12, Under 11, Under 10 și Under 9 s-au acordat peste 180 de mingi, pentru 37 de cluburi, ce pot fi ridicate de la sediul AJF Alba, până în 18 iunie, doar de cluburile ce nu au acumulat datorii
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