Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal

Primăria comunei Șugag a anunțat, duminică, 14 iunie 2026, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că, rețeaua de internet din satul Bârsana a fost vandalizată și distrusă.

Administrația din comună transmite că echipamentele, care aparțin domeniului public și au fost montate pentru a asigura accesul gratuit sau facilitat la servicii esențiale pentru toți locuitorii satului, au fost distruse și vandalizate recent.

Mesajul integral publicat de Primăria Șugag este următorul:

Anunț important privind distrugerea bunurilor publice – rețeaua de internet din satul Bârsana realizată prin intermediul ANCOM. Vă aducem la cunoștință că echipamentele de internet de mare viteză instalate recent în localitatea Bârsana au fost vandalizate și distruse. Aceste echipamente aparțin domeniului public și au fost montate pentru a asigura accesul gratuit sau facilitat la servicii esențiale pentru toți locuitorii satului.

ATENȚIE! Distrugerea acestor echipamente constituie INFRACȚIUNE și se pedepsește penal:

Închisoare sau amendă penală: Conform Codului Penal (Art. 253 – Distrugerea), degradarea sau distrugerea bunurilor se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Dosar penal și cazier: Persoanele identificate vor avea cazier judiciar,

Plata pagubelor: Autorii vor fi obligați prin instanță să achite integral valoarea echipamentelor distruse și costurile de instalare.

Distrugerea infrastructurii ne afectează pe toți și blochează dezvoltarea comunității noastre.

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