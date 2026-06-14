Curier Județean

Bărbat din Alba Iulia, implicat într-un autoaccident în județul Sibiu: A pierdut controlul și a ieșit în afara părții carosabile. A fost transportat de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Bărbat din Alba Iulia, implicat într-un autoaccident în județul Sibiu: A pierdut controlul și a ieșit în afara părții carosabile. A fost transportat de urgență la spital

Un bărbat de 53 de ani din Alba Iulia a fost transportat de urgență la spital după un autoaccident de circulație produs pe DN 14, km 59 + 600 m, la ieșirea din localitatea Brateiu, județul Sibiu. 

Din primele informații, din cauze care urmează a fi stabilite, șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii rutieri au intervenit la un autoaccident de circulație produs pe DN 14, km 59 + 600 m, la ieșirea din localitatea Brateiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce conducea  un autoturism pe DN 14, km 59 + 600 m, la ieșirea din localitatea Brateiu, un bărbat, în vârstă de 53 de ani, domiciliat în municipiul Alba Iulia, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile.

Bărbatul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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