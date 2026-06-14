A condus cu permisul SUSPENDAT pe DJ 107 H, în localitatea Galda de Jos: Albaiulian, cercetat de polițiști

Un bărbat, de 47 de ani, din Alba Iulia a fost depistat în timp ce se afla la volanul unui autoturism având dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 iunie 2026, în jurul orei 10.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, în localitatea Galda de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alba Iulia.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI