A condus cu permisul SUSPENDAT pe DJ 107 H, în localitatea Galda de Jos: Albaiulian, cercetat de polițiști
A condus cu permisul SUSPENDAT pe DJ 107 H, în localitatea Galda de Jos: Albaiulian, cercetat de polițiști
Un bărbat, de 47 de ani, din Alba Iulia a fost depistat în timp ce se afla la volanul unui autoturism având dreptul de a conduce suspendat.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 iunie 2026, în jurul orei 10.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, în localitatea Galda de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alba Iulia.
În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | A mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție: Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT
A mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție: Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut după ce a mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție emis pe o perioadă de 3 luni. Conform IPJ Alba, la data de 13 […]
VIDEO | Tânăr din Jidvei, REȚINUT: Și-a agresat partenera, o tânără de 20 de ani. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Tânăr din Jidvei, REȚINUT: Și-a agresat partenera, o tânără de 20 de ani. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un tânăr de 24 de ani, din Jidvei, a fost reținut de oamenii legii după ce și-a agresat partenera, în vârstă de 20 de ani. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă […]
ASTĂZI | COD GALBEN de vijelii, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în Alba: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de vijelii, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în Alba: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM au emis un cod galben de vijelii, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, astăzi, 14 iunie 2026, valabil în județul Alba și alte județe din țară. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PSD și-a exprimat interesul pentru a face parte din guvernul Veștea: ,,Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare”
PSD și-a exprimat interesul pentru a face parte din guvernul Veștea: ,,Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare” PSD...
Ion Dumitrel, mesaj clar după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: ,,Trebuie să rămânem alături de Ilie Bolojan și de viziunea sa”
Ion Dumitrel, mesaj clar după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: ,,Trebuie să rămânem alături de Ilie Bolojan și de...
Știrea Zilei
VIDEO | Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos
Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos A doua...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
A condus cu permisul SUSPENDAT pe DJ 107 H, în localitatea Galda de Jos: Albaiulian, cercetat de polițiști
A condus cu permisul SUSPENDAT pe DJ 107 H, în localitatea Galda de Jos: Albaiulian, cercetat de polițiști Un bărbat,...
VIDEO | A mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție: Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT
A mers la fosta sa parteneră acasă și a încălcat ordinul de protecție: Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT Un bărbat...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...