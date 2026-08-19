VIDEO | Bărbat de 51 de ani, din Cenade, reținut pentru viol: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani
Bărbat de 51 de ani, din Cenade, reținut pentru viol: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani
Un bărbat de 51 de ani din comuna Cenade a fost reținut de oamenii legii fiind cercetat pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor.
Mai exact, în luna august 2026, acesta ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani.
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 august 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din comuna Cenade, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la începutul lunii august 2026, bărbatul, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani.
În cursul zilei de azi, 19 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.
Menționăm faptul că astfel de cazuri pot genera impact emoțional în comunitate, motiv pentru care subliniem importanța tratării cu responsabilitate și echilibru a informațiilor privind victima.
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