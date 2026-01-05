VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”
APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”
Singur, marginalizat și ignorat de societate, Andrei, un tânăr din Alba Iulia, își duce traiul sub cerul liber, pe străzi, indiferent de anotimp. Toți albaiulienii îl știu, însă prea puțini îi întind o mână de ajutor.
De curând, Andrei a fost zărit de un tânăr în adăpostul pe care și l-a improvizat lângă niște containere de gunoi, în vecinătatea unui bloc. Nu a putut rămâne indiferent și i-a cumpărat ceva de mâncare.
Citește și: FOTO: Povestea lui Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care își duce traiul pe străzi. Pui de porumbel, salvat de băiatul care știe prea bine ce înseamnă să fii mic, singur și lipsit de apărare
Însă situația în care l-a văzut nu îi dă pace și tânărul a hotărât că ar trebui să încerce să îl ajute și să ceară ajutorul oamenilor, dar și al autorităților. Imagini cu Andrei în dormitorul improvizat sub cerul liber au fost trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro cu rugămintea de a face cunoscut din nou, cazul acestuia.
,,Nu îl ajută nimeni cu nimic, l-am observat, i-am dus și eu de mâncare o dată. Are dormitorul lângă containerele de gunoi. Acolo îl găsiți noaptea că doarme.
Hai să îi sărim în ajutor și acesta, e un suflet nevinovat. Toți locatarii erau supărați că nu îl ajută nimeni. Am înțeles că a mai fost chemată poliția acolo, l-au trimis din zonă, dar el trebuie ajutat cu un adăpost.
Măcar iarna să nu doarmă afară sau să i se facă acolo o cameră, unde să doarmă, cu ceva plăci de OSB. Mi-e milă când văd așa ceva în secolul acesta!”, este mesajul tânărului care l-a văzut pe Andrei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea: „Un șef se impune și dă ordine, un lider dă exemplu”
Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea Un primar dintr-o comună din Alba s-a aflat el însuși la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea pe raza localității. Este vorba de primarul comunei Meteș, Daniel Sânzâiană. Citește și: FOTO | Mobilizare exemplară la Sântimbru, după ninsorile abundente: Localnicii […]
VIDEO | Misiune de salvare DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren
Misiune DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren O misiune dificilă de salvare este în curs într-un cătun izolat din Apuseni. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren pentru extragerea unei […]
VIDEO | Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin de protecție
Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin de protecție Un cugirean de 42 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul. Pe numele lui a fost emis și ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026: Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, 5 ianuarie...
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...
Știrea Zilei
VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”
APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un...
FOTO | Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea: „Un șef se impune și dă ordine, un lider dă exemplu”
Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea Un primar dintr-o comună din Alba...
Curier Județean
VIDEO | Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”
Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”...
FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii
Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Ajunul Bobotezei, prilej de prevestire a destinului în dragoste. Fetele îşi pun busuioc sub pernă pentru a-şi visa ursitul
Fetele tinere care vor să îşi viseze ursitul trebuie să “fure” sau să ceară preotului un firicel de busuioc sfinţit...
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...