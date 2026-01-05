VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”

APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”

Singur, marginalizat și ignorat de societate, Andrei, un tânăr din Alba Iulia, își duce traiul sub cerul liber, pe străzi, indiferent de anotimp. Toți albaiulienii îl știu, însă prea puțini îi întind o mână de ajutor.

De curând, Andrei a fost zărit de un tânăr în adăpostul pe care și l-a improvizat lângă niște containere de gunoi, în vecinătatea unui bloc. Nu a putut rămâne indiferent și i-a cumpărat ceva de mâncare.

Însă situația în care l-a văzut nu îi dă pace și tânărul a hotărât că ar trebui să încerce să îl ajute și să ceară ajutorul oamenilor, dar și al autorităților. Imagini cu Andrei în dormitorul improvizat sub cerul liber au fost trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro cu rugămintea de a face cunoscut din nou, cazul acestuia.

,,Nu îl ajută nimeni cu nimic, l-am observat, i-am dus și eu de mâncare o dată. Are dormitorul lângă containerele de gunoi. Acolo îl găsiți noaptea că doarme.

Hai să îi sărim în ajutor și acesta, e un suflet nevinovat. Toți locatarii erau supărați că nu îl ajută nimeni. Am înțeles că a mai fost chemată poliția acolo, l-au trimis din zonă, dar el trebuie ajutat cu un adăpost.

Măcar iarna să nu doarmă afară sau să i se facă acolo o cameră, unde să doarmă, cu ceva plăci de OSB. Mi-e milă când văd așa ceva în secolul acesta!”, este mesajul tânărului care l-a văzut pe Andrei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI