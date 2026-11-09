Foto: Liga 4, etapa a 9-a, Sportul Câmpeni a învins în derby-ul Munților Apuseni. În Seria 2, Fortuna Lunca Mureșului – lider, Nicolae Linca Cergău – pe podium

Liga 4, etapa a 9-a, Sportul Câmpeni a învins în derby-ul Munților Apuseni. În Seria 2, Fortuna Lunca Mureșului – lider, Nicolae Linca Cergău a urcat pe podium

În Seria 1, liderul Sportul Câmpeni a învins Cuprirom Abrud, în derby-ul Munților Apuseni, distanțându-se în ierarhie, după ce Dacic Blandiana a pierdut la Săsciori, într-o rundă săracă în goluri, ultima a turului.

În Seria 2, Fortuna Lunca Mureșului a revenit pe prima poziție, întrucât Voința Stremț a stat, iar Nicolae Linca Cergău a urcat pe treapta a treia a podiumului, profitând de eșecul înregistrat de Târnavele Tiur în deplasare cu ACS Oiejdea (toate 3 formațiile sunt la egalitate)

Seria 1: Hidro Mecanica Șugag – Limbenii Limba 2-1, Sportul Câmpeni – Cuprirom Abrud 2-0 (derby-ul echipelor din Apuseni), VCG Vințu de Jos – AFC Micești 2-1, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Dacic Blandiana 2-0, Inter Ciugud- a stat.

Clasament: 1. Sportul Câmpeni 21 (33-13), 2. Dacic Blandiana 16 (32-18), 3. Hidro Mecanica Șugag 16 (28-14), 4. Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 11 (26-22);

Etapa 10 (prima din retur): *sâmbătă, 14 noiembrie, ora 14.30: Cuprirom Abrud – Dacic Blandiana (în tur, 0-6); *sâmbătă, 15 noiembrie, ora 12.00: Inter Ciugud – AFC Micești (3-6); ora 14.40: VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni (0-2), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Limbenii Limba (1-2), Hidro Mecanica Șugag – stă.

Seria 2: Rapid CFR Teiuș – Nicolae Linca Cergău 3-5 (a treia victorie consecutivă a vizitatorilor, cu triplă Spătăcean), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Voința Beldiu 1-3, ACS Oiejdea – Târnavele Tiur 4-0, Recolta Crăciunel – Fortuna Lunca Mureșului 2-5, Voința Stremț – a stat.

În clasament: 1. Fortuna Lunca Mureșului 18 (29-10), 2. Voința Stremț 17 (25-10), 3. Nicolae Linca Cergău 13 (26-22), 4. ACS Oiejdea 13 (18-15), 5. Târnavele Tiur 13 (23-21);

Etapa 10: *sâmbătă, 14 noiembrie, ora 14.30: Rapid CFR Teiuș – Voința Beldiu (în tur, 3-2), Voința Stremț -Târnavele Tiur (2-2, derby); *duminică, 15 noiembrie, ora 13.00: Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Recolta Crăciunel (0-3); 14.30: ACS Oiejdea – Nicolae Linca Cergău (1-3), un alt derby, Fortuna Lunca Mureșului – stă.

Foto: Sportul Cîmpeni, Nicolae Linca Cergău

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