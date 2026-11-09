Student Sport Alba Iulia, o victorie la Under 17 și eșecuri la senioare și Under 15

Student Sport Alba Iulia, o victorie la Under 17, la fotbal feminin

Echipele de fotbal feminin ale Student Sport Alba Iulia au jucat, în weekend, în 3 competiții, realizându-se o singură victorie, la Under 17.

Formația din Cetatea Marii Uniri, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a învins, în deplasare, pe UTA Arad, scor 4-2 (1-0), goluri marcate de Daria Șimandi – dublă, Maya Csaszar și Antonia Pol. Albaiuliencele sunt pe prima poziție în Seria 7, după 7 runde, având 3 puncte avans față de Alma Sibiu, totalizând 16 puncte (golaveraj 23-12). Următoarea întâlnire, vineri, 13 noiembrie, la Micești, cu LPS Bistrița.

La senioare a fost un eșec drastic, acasă, cu ACS Roma Florin Pădurean, scor 1-7 (1-3), cu Antonia Ciulea care a deschis scorul! Meciul a contat pentru etapa a noua a Seriei 2, iar duminică, 15 noiembrie, la ora 10.00 este tot dispută internă, cu ASA Tg. Mureș. Student Sport se clasează pe locul 6, cu 7 puncte (golaveraj 15-47).

La Under 15, o altă înfrângere, pe teren propriu, 0-3 (0-3) cu liderul CSM Reșița, pierzându-se calificarea în Liga Elitelor (după încheierea sezonului regular se va continua în Campionatul Național). Ardelencele sunt pe poziția a treia, cu 9 puncte în 7 întâlniri (golaveraj 12-23), iar etapa viitoare stau

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