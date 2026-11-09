Foto | Premieră în Biserica Ortodoxă Română: Primul preot de origine chineză, hirotonit la Cluj-Napoca. Dionisie Kenan Wang va sluji în misiunea ortodoxă dedicată imigranților din România

Premieră în Biserica Ortodoxă Română: Primul preot de origine chineză, hirotonit la Cluj-Napoca. Dionisie Kenan Wang va sluji în misiunea ortodoxă dedicată imigranților din România

Un moment cu o semnificație aparte pentru Biserica Ortodoxă Română (BOR) a avut loc duminică, 8 noiembrie 2026, la Cluj-Napoca. Teologul și istoricul Dionisie Kenan Wang a fost hirotonit preot în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului”, devenind primul preot de origine chineză hirotonit în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul are o importanță care depășește caracterul său de premieră. Hirotonirea marchează și o deschidere misionară către comunitățile internaționale stabilite în România, în special către persoanele venite din alte spații culturale și lingvistice, pentru care integrarea într-o comunitate religioasă poate reprezenta o formă importantă de apartenență și sprijin spiritual.

Potrivit informațiilor făcute publice de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, noul preot va activa în cadrul misiunii ortodoxe dedicate imigranților din România.

O biografie care unește trei continente

Povestea părintelui Dionisie Kenan Wang este una aparte. Născut în China, crescut în Brazilia și format academic în România, acesta are un parcurs biografic și intelectual care reunește trei spații culturale distincte.

A urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București, unde și-a dezvoltat preocupările pentru istorie, spiritualitate și raportul dintre credință și cultură.

Apropierea sa de Ortodoxie nu a fost rezultatul unei tradiții religioase familiale, ci al unei căutări personale, desfășurate pe parcursul mai multor ani. Înainte de a îmbrățișa credința ortodoxă, a manifestat interes pentru mai multe tradiții și sisteme religioase, între care budismul, islamul, protestantismul și catolicismul.

Alegerea Ortodoxiei a venit în urma unui proces de documentare, reflecție și aprofundare spirituală. Parcursul său reprezintă un exemplu al modului în care credința poate fi descoperită și asumată dincolo de apartenența etnică sau de mediul în care o persoană s-a născut.

Numele Dionisie, ales chiar de el la botez, face trimitere la Dionisie Areopagitul, atenianul care, potrivit relatării din Faptele Apostolilor, a primit mesajul creștin în urma predicii Sfântului Apostol Pavel la Atena.

Misiunea ortodoxă în rândul imigranților din România

Un aspect deosebit de important al acestei hirotoniri îl reprezintă destinația pastorală a noului preot.

Dionisie Kenan Wang va sluji în cadrul misiunii ortodoxe adresate imigranților din România, o inițiativă care răspunde unei realități sociale tot mai vizibile: creșterea numărului de persoane venite din alte țări pentru muncă, studii sau stabilire pe termen lung.

România a devenit în ultimii ani o destinație pentru numeroși cetățeni din state asiatice, printre care Nepal, Sri Lanka, India și Bangladesh, dar și pentru persoane provenite din alte regiuni ale lumii. Diferențele de limbă, cultură și tradiție religioasă pot crea dificultăți de integrare, iar comunitățile spirituale pot contribui la depășirea izolării și la dezvoltarea unor relații sociale autentice.

În acest context, misiunea preotului Dionisie nu se limitează la oficierea serviciilor religioase. Ea presupune și construirea unui cadru de întâlnire, dialog și sprijin pentru persoanele care trăiesc departe de țara de origine.

De la dorința de a deveni preot la împlinirea vocației

Un detaliu relevant pentru înțelegerea parcursului său este că vocația preoțească nu a apărut odată cu recenta hirotonire.

Într-un interviu publicat de agenția de presă Basilica.ro, la 14 august 2023, Kenan Dionisie Wang vorbea deja despre dorința de a deveni preot ortodox.

În dialogul respectiv, el explica faptul că apropierea de creștinism a pornit dintr-o căutare a sensului existenței și dintr-o nemulțumire față de materialismul și utilitarismul pe care le întâlnise în mediul cultural în care se formase.

O afirmație care a atras atenția în acel interviu a fost mărturisirea: „M-am născut sub blestemul supraviețuirii, iar Iisus este Persoana care m-a eliberat de el”.

Pentru Wang, creștinismul a reprezentat descoperirea unei perspective asupra vieții în care existența omului nu este redusă la supraviețuire, acumulare materială sau succes individual, ci este orientată spre Dumnezeu și spre valorile spirituale.

Interviul din 2023 este important deoarece documentează o etapă anterioară a parcursului său: trecerea de la convertire și formarea teologică la asumarea unei posibile slujiri preoțești. Hirotonirea din noiembrie 2026 marchează împlinirea acestei dorințe.

Hirotonirea, săvârșită de Mitropolitul Andrei al Clujului

Slujba hirotonirii a avut loc în timpul Sfintei Liturghii din 8 noiembrie 2026, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Hirotonirea a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

sursă documentare: Vasile Bănescu / Facebook

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