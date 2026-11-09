Primăriile riscă amenzi de 100.000 de lei dacă taie copacii fără avize! Ce reguli trebuie să respecte autoritățile și firmele care intervin pe domeniul public

Tăierea copacilor de pe domeniul public nu este la discreția primarilor și nici a firmelor contractate pentru întreținerea spațiilor verzi. Orice intervenție trebuie justificată tehnic și realizată cu respectarea legislației de mediu, iar încălcarea regulilor poate atrage amenzi de până la 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

Arborii uscați, bolnavi sau care reprezintă un pericol pentru siguranța oamenilor pot fi îndepărtați, însă nici măcar în aceste situații autoritățile nu sunt scutite de obligațiile legale. Evaluarea stării arborilor, obținerea avizelor necesare și replantarea vegetației eliminate fac parte din responsabilitățile administrației locale.

Tăierea copacilor nu se face după bunul plac al Primăriei

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, alături de OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, stabilește cadrul legal pentru intervențiile asupra arborilor de pe domeniul public.

Primăriile și administratorii spațiilor verzi nu pot dispune defrișări fără justificare tehnică și fără respectarea procedurilor de avizare. În mod obișnuit, îndepărtarea unui arbore necesită evaluarea stării acestuia și obținerea avizului autorității competente pentru protecția mediului.

Intervențiile sunt permise, printre altele, atunci când copacii sunt uscați, grav afectați de boli sau dăunători ori prezintă un risc de prăbușire. De asemenea, pot fi îndepărtați în cadrul unor lucrări de utilitate publică, cu respectarea condițiilor legale și a măsurilor compensatorii.

Excepție fac situațiile de urgență, când un arbore prăbușit sau aflat în pericol iminent trebuie îndepărtat imediat pentru protejarea oamenilor și a bunurilor.

Primăria trebuie să replanteze copacii eliminați

Responsabilitatea administrației locale nu se încheie odată cu tăierea și evacuarea unui arbore. Legea impune menținerea și refacerea fondului vegetal, iar măsurile de compensare trebuie respectate potrivit avizelor și condițiilor aplicabile.

În multe situații, autoritățile trebuie să planteze arbori în locul celor eliminați, în termenul și în numărul stabilite prin documentele de avizare. Replantarea se poate face pe același amplasament sau în apropiere, cu alegerea unor specii adaptate condițiilor urbane.

Mai mult, dacă o stradă rămâne fără vegetația care asigura umbră și protecție împotriva poluării, administrația trebuie să urmărească refacerea aliniamentului stradal și conservarea funcției de spațiu verde.

Cine plătește dacă arborii sunt distruși de avariile la utilități

O situație frecventă în mediul urban este deteriorarea arborilor în urma lucrărilor sau avariilor la rețelele de termoficare, apă ori alte utilități.

De exemplu, scurgerile repetate de apă fierbinte pot afecta rădăcinile copacilor și pot provoca uscarea acestora. Chiar dacă arborii trebuie ulterior îndepărtați pentru siguranța publică, Primăria nu este automat absolvită de obligațiile privind refacerea vegetației.

În schimb, dacă se demonstrează că deteriorarea arborilor a fost provocată de operatorul de utilități, administrația poate solicita recuperarea cheltuielilor pentru înlocuirea acestora. Rapoartele și expertizele dendrologice pot stabili legătura dintre avarii și degradarea vegetației.

Totodată, starea celorlalți arbori din zonă trebuie verificată pentru a preveni noi incidente.

Tăierile ilegale și toaletările agresive pot costa până la 100.000 de lei

Garda Națională de Mediu și celelalte autorități competente pot aplica sancțiuni atunci când intervențiile asupra spațiilor verzi încalcă prevederile legale.

Printre abaterile care pot atrage sancțiuni se numără:

*tăierea sau defrișarea arborilor fără avizele necesare;

*nerespectarea obligațiilor de replantare și a măsurilor compensatorii;

*distrugerea vegetației prin intervenții necorespunzătoare;

*executarea unor lucrări care afectează nejustificat spațiile verzi.

Amenzile aplicabile persoanelor juridice pot ajunge la 100.000 de lei, în funcție de abaterea constatată și de încadrarea legală.

O practică deosebit de controversată este toppingul, care presupune tăierea drastică a coroanei, până la nivelul ramurilor principale sau al trunchiului. Sub pretextul toaletării, astfel de intervenții pot compromite dezvoltarea și sănătatea arborelui și pot constitui o formă de distrugere a vegetației.

Nici firmele contractate de Primărie nu sunt mai presus de lege

Faptul că o firmă execută lucrări la solicitarea municipalității nu îi oferă libertatea de a tăia sau mutila arborii după propriile criterii. Operatorii care intervin pe domeniul public trebuie să respecte documentația tehnică, avizele și condițiile stabilite de autoritățile competente.

Prin urmare, responsabilitatea pentru protejarea spațiilor verzi nu poate fi transferată exclusiv către firmele de întreținere. Primăria trebuie să supravegheze intervențiile, să justifice deciziile și să se asigure că vegetația eliminată este compensată conform legii.

sursa: capital.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal