Video | Întâiul concurs, primul trofeu: Victoria Stan, tânără de 7 ani, din Alba Iulia, premiată pentru interpretarea unei doine la Festivalul-Concurs Național de Muzică „Glas de România“ 2026
Întâiul concurs, primul trofeu: Victoria Stan, tânără de 7 ani, din Alba Iulia, premiată pentru interpretarea unei doine la Festivalul-Concurs Național de Muzică „Glas de România“ 2026
Pentru unii, drumul spre un trofeu durează ani. Pentru tânăra albaiuliancă Victoria Stan (7 ani), membră a Grupului Vocal „Glasuri Sebeșene“, a durat… un prim concurs. Micuța interpretă a urcat pe scena Festivalului-Concurs Național de Muzică „Glas de România“ 2026 de la Alba Iulia și a coborât cu Trofeul la secțiunea doină, unul dintre cele mai exigente genuri ale muzicii tradiționale românești.
Victoria Stan a interpretat în concurs doina „Lung îi drumu și bătut”.
Festivalul-concurs a fost organizat de Asociația Culturală „Taina Dorului“, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.
„După multă muncă, răsplata este pe măsură. Primul concurs, primul trofeu!
Astăzi Victoria, în vârstă de 7 ani, după doar 2 luni de pregătire a participat la concursul “Glas de România”
Felicitări, Victoria, pentru încredere, talent și emoția cu care ai interpretat doina! Mândri de tine și așteptăm cu drag următoarele scene!”, au transmis reprezentanții Grupului Vocal „Glasuri Sebeșene”.
sursa foto-video: Grupul Vocal „Glasuri Sebeșene”
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