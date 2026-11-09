Cugir: Conducta de apă potabilă din 1974, înlocuită pe 6,9 kilometri. Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat că proiectul de reabilitare a conductei de aducțiune a apei tratate pentru Cugir nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Titularul este APA CTTA SA Alba.

Lucrarea face parte din proiectul „Reabilitare conducta de transport apă brută și apă tratată în sistemele zonale de alimentare cu apă Alba, Apuseni și Cugir”. Conducta existentă, care alimentează rezervoarele Cetate din zona B a orașului, funcționează din 1974. Ea este făcută din tuburi PREMO, oțel și PEID. În locul ei va fi montată o conductă din fontă ductilă, cu diametrul între 300 și 600 mm, pe aproximativ 6.940 de metri.

Traseul pornește de la stația de tratare și trece pe străzile Râul Mare (DJ 704), 21 Decembrie 1989, Ciocârliei, Ion Creangă și Nicolae Copernic, apoi pe drumul forestier, până la rezervoarele din zona Cetate.

Pe traseu vor fi cămine de vane, de golire și de aerisire.

Două traversări de ape

Traseul intersectează două cursuri de apă: Râul Mare Cugir, în zona Podu Roșu, pe 51,6 m, și pârâul Valea Gușterii, pe 20,65 m. Conducta va trece pe sub ele prin foraj dirijat, într-un tub de protecție așezat sub cota de afuiere.

Administrația Bazinală de Apă Mureș a decis că nu este nevoie de studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) și a stabilit că proiectul nu afectează apele de suprafață sau subterane.

ABA Mureș a emis și avizul de gospodărire a apelor nr. 262 din 5 octombrie 2026.

foto – cu rol ilustrativ

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