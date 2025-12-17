VIDEO: Andrei Rațiu, jucătorul din Alba, cel mai bun fotbalist român în 2025 în ancheta GSP! Iarăși onoare pentru fotbalul județean!

Andrei Rațiu, jucătorul originar din Alba, cel mai bun fotbalist român în 2025 în ancheta GSP! Iarăși onoare pentru fotbalul județean!

Fundașul Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), fotbalist originar din Alba (comuna Unirea, s-a născut la Aiud) a fost desemnat cel mai bun fotbalist român în 2025 în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor.

Este o onoare pentru Alba, acest premiu fiind al doilea pentru un jucător din județ, după cel adjudecat de albaiulianul Nicolae Stanciu în 2022

„Este o onoare să primesc acest trofeu! Acest premiu reprezintă toată munca depusă de-a lungul anilor. A fost un an frumos, Mi-au ieșit multe lucruri bine în fotbal, chiar și cu naționala am reușit lucruri bune. Suntem pregătiți ca echipă să facem pasul spre Mondiale. Eu personal sunt pregătit„, a spus Andrei Rațiu în momentul decernării trofeului.

Este al doilea premiu individual primit de Andrei Rațiu în 2025, precedentul fiind acela oferit de FRF, „Tricolorul anului”, în cadrul concursului desfășurat în aplicația Tricolorii. „Sonic” și-a adjudecat trofeul suprem din aplicație după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” și a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025 plus alte două podiumuri. Coincidență, tot în 2022, Stanciu a cucerit respectivul trofeu!

Cea mai prestigioasă anchetă sportivă din România, Superlativele GSP, a ajuns la cea de-a 60-a ediție din istorie! În această seară au fost decernate cele mai râvnite premii din sportul românesc, iar marii câștigători sunt: Andrei Rațiu (Fotbalistul Anului), Ioana Stancu (Fotbalista Anului), Cristi Chivu Antrenorul Anului), Juri Cisotti (Străinul Anului) și David Popovici (Sportivul Anului)!

Cei cinci campioni din 2025 au fost aleși după cel mai elaborat proces de vot și de selecție din presa sportivă, unul care implică jurnaliști, cluburi și fani! Cinci categorii de votanți pentru primii câștigătorii, alte trei pentru Fotbalista și Sportivul anului.

Rațiu, 27 de ani, a fost o piesă de bază la Echipa Națională și în acest an, fiind integralist în toate cele 8 meciuri oficiale disputate de tricolori în 2025. El a și marcat cel de-al doilea său gol în tricoul naționalei în victoria, 7-1 cu San Marino, și a oferit un assist în duelul cu Austria, de la Viena. De asemenea, Andrei a purtat banderola de căpitan a României în meciul cu Cipru de pe teren propriu.

