Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, Tricolorul anului 2025! O nouă distincție onorantă pentru fotbalul din județ, după Nicolae Stanciu, în 2022
Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, este Tricolorul anului 2025 și al lunii noiembrie! O nouă distincție onorantă pentru fotbalul din județ, după Nicolae Stanciu, în 2022
Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, a fost desemnat Tricolorul anului 2025, fiind a doua distincție din ultimii ani, după aceea reușită în 2022 de albaiulianul Nicolae Stanciu.
Citește și: FOTO VIDEO| Albaiulianul Nicolae Stanciu a primit trofeul „Tricolorul anului 2022”: „Mesajele fanilor m-au ajutat să merg mai departe, să mă motivez, să am evoluții bune”
De altfel, anul trecut căpitanul primei reprezentative a fost premiat de FRF cu trofeul „golul anului 2024” pentru reușita cu Ucraina, de la Campionatul European. Rațiu are 36 de prezențe pentru prima reprezentativă și două reușite, fiind titular în flancul drept al defensivei României.
Conform FRF, Andrei Rațiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfășurat în aplicația Tricolorii. „Sonic” și-a adjudecat trofeul suprem din aplicație după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” și a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025 plus alte două podiumuri. A fost urmat de Dennis Man și Darius Olaru în preferințele suporterilor. Astfel, fundașul naționalei României a ajuns la 39 de puncte în clasamentul anual (punctează lunar primii 3 – 10, 6, respectiv 3 puncte) și nu mai poate fi detronat.
Rațiu, 27 de ani, a fost o piesă de bază la Echipa Națională și în acest an, fiind integralist în toate cele 8 meciuri oficiale disputate de tricolori în 2025. El a și marcat cel de-al doilea său gol în tricoul naționalei în victoria, 7-1 cu San Marino, și a oferit un assist în duelul cu Austria, de la Viena. De asemenea, Andrei a purtat banderola de căpitan a României în meciul cu Cipru de pe teren propriu. Rațiu a strălucit și în tricoul lui Rayo Vallecano, bifând toate minutele în toate meciurile din campionatul Spaniei în acest sezon. El a avut evoluții solide, contribuind din plin la forma bună a echipei sale de club, cu care a semnat recent prelungirea contractului. Cu Rațiu în teren, formația iberică a înregistrat 4 victorii și 5 remize în stagiunea actuală din La Liga, două dintre egaluri venind împotriva celor de la Real Madrid și Barcelona. Andrei a reușit și un assist, la golul victoriei din meciul cu Real Sociedad. Mai mult, Rațiu a marcat și un gol pentru Rayo în acest sezon, în partida cu Hacken din UEFA Conference League. Tot în 2025, însă în sezonul precedent, Rațiu și-a trecut în cont un gol și două pase decisive în campionatul Spaniei.
În acest moment, pe locul 2 în clasamentul „Tricolorul Anului 2025” se află Dennis Man, în timp ce locul 3 este împărțit de Ianis Hagi și Ștefan Târnovanu. Ierarhia finală va fi stabilită în urma ultimului concurs al anului – tricolorul lunii decembrie. Clasamentul”: Andrei Rațiu – 39, Dennis Man – 26; Ianis Hagi, Ștefan Târnovanu – 16; Alex Mitriță – 15; Louis Munteanu, Daniel Bîrligea – 12, Nicolae Stanciu, Ștefan Baiaram, Denis Drăguș – 10; Horațiu Moldovan, Darius Olaru – 6; Adrian Șut, Ianis Stoica, Florin Tănase, Ionuț Radu – 3
Până acum, de-a lungul anului 2025, s-au acordat 10 trofee pentru “Tricolorul Lunii”. Excepție a făcut luna iulie, când premiul i-a fost acordat lui David Popovici, în semn de apreciere și respect pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale de Natație. Trofeele acordate în restul anului au fost câștigate de 7 jucători de la Echipa Națională, astfel: *Andrei Rațiu – 3 (martie, mai, noiembrie); Dennis Man – două (iunie, octombrie); Ianis Hagi (ianuarie), Ștefan Târnovanu (februarie), Nicolae Stanciu (aprilie), Ștefan Baiaram (august) și Denis Drăguș (septembrie) – câte unul. Andrei Rațiu a devenit astfel al 6-lea jucător care câștigă premiul “Tricolorul Anului”, după Florin Niță (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman și Radu Drăgușin (2023) și Dennis Man (2024).
Informații, foto: Federația Română de Fotbal
