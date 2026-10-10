Video: Alin Paleacu, fostul căpitan al Unirii în Divizia A: „Alba Iulia merită echipă în Liga 2, sper să promoveze”
Alin Paleacu, fostul căpitan al Unirii: „Alba Iulia merită echipă în Liga 2, sper să promoveze”
Alin Paleacu, fostul căpitan al Unirii în Divizia A, acum 23 de ani: „Alba Iulia merită echipă în Liga 2, sper să promoveze”
Alin Paleacu, fostul căpitan al Unirii Alba Iulia la prima promovare în Divizia A, în 2023, acum 23 de ani, a fost în premieră ca adversar, în postura de antrenor, pe „Cetate”, împotriva echipei unde a avut cel mai bun randament din carieră, la partida CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 2
„După mult timp am revenit aici, în premieră în postura de antrenor. Sunt nostalgic, am multe amintiri plăcute aici. Sper ca Alba Iulia să promoveze anul acesta după multe încercări. Sper ca ușor, Alba Iulia să crească fotbalistic, să promoveze. Am pus mult suflet aici, cum n-aș fi suporter. La Alba Iulia a fost un apogeu, aici am jucat cel mai bun fotbal, Vreau să cred că lucrurile sunt pe un făgaș bun, și vreau să cred că Alba Iulia își propune promovarea și chiar o realizează„, a spus Paleacu, idolul suporterilor „alb-negri” în urmă cu mai bine de două decenii.
Alături de Maier, Găldean sau T. Moldovan, Paleacu a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai „alb-negrilor” în acea perioadă de glorie!
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