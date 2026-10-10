România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor interne. Numărul de deplasări făcute de europeni în 2026. Date Eurostat
România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor interne. Numărul de deplasări făcute de europeni în 2026. Date Eurostat
În 2025, în Uniunea Europeană au fost înregistrate 1,20 miliarde de călătorii în scop personal și de afaceri, cu 1,4% mai multe decât în 2024, echivalentul unei creșteri de aproximativ 17 milioane de călătorii, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.
Din numărul total de călătorii, 848 de milioane au fost călătorii interne (70% din total), iar 264 de milioane (22%) au fost călătorii în străinătate, dar în spaţiul comunitar, ceea ce înseamnă că 92% din totalul călătoriilor făcute de rezidenţii UE anul trecut au fost în ţări din interiorul blocului comunitar, potrivit Agerpres.
În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost înregistrată în România (89%). Pe locurile următoare se situează Spania (87%), Grecia, Franţa şi Portugalia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%), urmată de Belgia (29%) şi Malta (32%).
În cazul României, datele Eurostat arată că ponderea călătoriilor în interiorul ţării s-a redus uşor de la 90% în 2024, până la 89% în 2025.
Datele Eurostat mai arată că, deşi numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuieile totale au fost mai mari în cazul călătoriilor în străinătate. În 2025, rezidenţii UE au cheltuit 266,2 miliarde de euro pentru călătorii interne şi 379,4 miliarde euro pentru călătoriile în străinătate.
În cazul călătoriilor interne, cazarea şi transportul au reprezentat mai mult de jumătate din cheltuieli, 34% (90,3 miliarde euro), respectiv 21% (56 miliarde euro).
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