Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au fost raportate în România, numărul îmbolnăvirilor depășind 200 la nivel național. INSP a anunțat, de asemenea, șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe, odată cu debutul supravegherii SARI.
A fost prima săptămână de raportare.
Sezonul infecțiilor respiratorii începe cu peste 80.000 de cazuri raportate într-o singură săptămână, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). În perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, prima săptămână de raportare din acest sezon, au fost înregistrate 80.193 de cazuri de infecții respiratorii – infecții acute ale căilor respiratorii superioare, gripă clinică și pneumonii, scrie Adevărul.
Numărul este aproape identic cu cel din aceeași săptămână a sezonului precedent: 80.078 de cazuri. Comparativ însă cu media ultimelor sezoane, calculată pentru perioada 2018-2026, fără anii pandemici, numărul de cazuri este cu 11,9% mai mic. Media pentru această perioadă este de 71.657 de cazuri.
Primele șapte cazuri SARI din acest sezon
În prima săptămână pentru care au fost raportate date privind infecțiile respiratorii acute severe, în România au fost înregistrate șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI). Supravegherea SARI a început în acest an cu șase săptămâni mai devreme decât în anii precedenți și, potrivit INSP, va fi realizată continuu pe parcursul sezonului.
În aceeași săptămână au fost raportate 210 cazuri de gripă clinică, față de 172 în săptămâna similară a sezonului trecut. Creșterea este de aproximativ 22%. Laboratorul a confirmat până la 4 octombrie un singur caz de gripă, cu virus gripal A nesubtipat.
Nu a fost raportat în schimb niciun deces confirmat cu virus gripal.
Aproape 80.000 de români deja s-au vaccinat antigripal
Datele din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) arată că, până la 4 octombrie, au fost înregistrate 79.330 de vaccinări antigripale.
Dintre acestea, 77.764 au fost efectuate pentru persoane care fac parte din grupele populaționale care beneficiază de vaccinare în regim compensat.
În farmaciile comunitare autorizate au fost înregistrate 624 de vaccinări antigripale.
Cele mai multe vaccinări s-au făcut la persoanele de peste 65 de ani: 47.250. Urmează grupa 45-64 de ani, cu 15.162 de vaccinări, și grupa 5-19 ani, cu 10.004 vaccinări.
Distribuția pe grupe de vârstă, pentru perioada 15 septembrie – 4 octombrie, este următoarea:
– sub 1 an: 101 vaccinări;
– 1-4 ani: 2.289;
– 5-19 ani: 10.004;
– 20-44 ani: 4.524;
– 45-64 ani: 15.162;
– 65 de ani și peste: 47.250;
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