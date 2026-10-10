Sute de mii de lei cheltuiți de ANM pentru bunuri de lux: Parfumuri de aproape 120.000 de lei, un sutien de peste 1.000 lei, rochii și poșete, cumpărate de șefi din bani publici. Se cere demisia conducerii

Un control recent al Ministerului Mediului la ANM arată că de pe unul dintre cardurile instituției au fost cumpărate unele produse de lux, precum parfumuri, rochii, poșete, cosmetice, pantofi cu toc și un sutien de peste 1.000 de lei.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, prezintă cifre care arată că anul trecut și anul acesta, pentru astfel de bunuri, ANM a cheltuit sute de mii de lei. Ea anunță că va fi sesizat Parchetul ICCJ și solicită demisia conducerii ANM, avertizând că, în caz contrar, luni va fi convocată o ședință pentru a decide căile legale de urmat, potrivit News.ro.

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției.

Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul de control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete”, scrie Diana Buzoianu, sâmbătă, pe rețelele de socializare, atașând imagini cu modele de bunuri care au fost achiziționate de pe aceste carduri.

Parfumuri de aproape 120.000 de lei și articole de lux, cumpărate din bugetul ANM

Potrivit ministrului interimar, în anul 2025, cu bani din contul ANM au fost cumpărate bluze corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale și accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei; parfumuri în valoare totală de 119.750 lei; produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei; odorizante cameră în valoare de 38.687 lei; decorațiuni și accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei.

Printre cumpărăturile făcute de ANM anul trecut se regăsesc și trei ceasuri inteligente (smart watch) și accesorii în valoare totală de 11.545 lei, dar și două aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei).

De asemenea, au fost achiziționate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei.

Pentru 2026, câteva exemple din ce a descoperit corpul de control: au fost achiziționate articole vestimentare și accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei; articole vestimentare în valoare totală de 8.742 lei; parfumuri în valoare totală de 12.619 lei; produse cosmetice în valoare totală de 14.216 lei; odorizante cameră în valoare de 4.311 lei.

Diana Buzoianu anunță sesizarea Parchetului și cere demisia conducerii ANM

„Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată că asemenea aberații și o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control. În aceste condiții, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgență o ședință cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, conchide ministrul interimar al Mediului.

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