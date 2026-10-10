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Video | „Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire”

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

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„Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire”

Tinerii membri ai Ansambului Folcloric „Valea Târnavelor” au participat, vineri, 9 octombrie 2026, la filmarea videoclipului cântecului „Pe Câmpia Libertății”, melodie celebră din repertoriul Vetei Biriș.

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„Este un moment ce simbolizează schimbul de generații și comoara pe care doamna Veta Biriș ne-o lasă moștenire.

Am filmat acasă, în frumosul nostru Blaj, leagăn al culturii, istoriei și identității noastre naționale!

Mulțumim pentru tot, a noastră doamnă Veta Biriș”, a transmis Mihai Gogîță, instructorul coordonator al ansamblului folcloric amintit.

„Pe Câmpia Libertății”, în interpretarea Vetei Biriș, este un cântec patriotic românesc cu puternice rădăcini istorice, dedicat identității românești din Transilvania, unirii și memoriei lui Avram Iancu. Versurile evocă adunarea românilor, dragostea de Ardeal și transmiterea moștenirii naționale de la o generație la alta.

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