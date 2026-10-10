Video | „Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire”
Tinerii membri ai Ansambului Folcloric „Valea Târnavelor” au participat, vineri, 9 octombrie 2026, la filmarea videoclipului cântecului „Pe Câmpia Libertății”, melodie celebră din repertoriul Vetei Biriș.
„Este un moment ce simbolizează schimbul de generații și comoara pe care doamna Veta Biriș ne-o lasă moștenire.
Am filmat acasă, în frumosul nostru Blaj, leagăn al culturii, istoriei și identității noastre naționale!
Mulțumim pentru tot, a noastră doamnă Veta Biriș”, a transmis Mihai Gogîță, instructorul coordonator al ansamblului folcloric amintit.
„Pe Câmpia Libertății”, în interpretarea Vetei Biriș, este un cântec patriotic românesc cu puternice rădăcini istorice, dedicat identității românești din Transilvania, unirii și memoriei lui Avram Iancu. Versurile evocă adunarea românilor, dragostea de Ardeal și transmiterea moștenirii naționale de la o generație la alta.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 10 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12 permise de conducere reținute
Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12 permise de conducere reținute Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate au fost luați în vizor de polițiștii din Alba. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 17.000 de lei și au reținut […]
VIDEO | Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiști la Blaj, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 8.000 lei
Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiști la Blaj, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 8.000 lei Poliția Municipiului Blaj a desfășurat la data de 9 octombrie 2026, în intervalul orar 18.00 – 21.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor interne. Numărul de deplasări făcute de europeni în 2026. Date Eurostat
România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor interne. Numărul de deplasări făcute de europeni în 2026. Date Eurostat...
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână
Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au început să apară: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână...
Știrea Zilei
Sute de mii de lei cheltuiți de ANM pentru bunuri de lux: Parfumuri de aproape 120.000 de lei, un sutien de peste 1.000 lei, rochii și poșete, cumpărate de șefi din bani publici. Se cere demisia conducerii
Sute de mii de lei cheltuiți de ANM pentru bunuri de lux: Parfumuri de aproape 120.000 de lei, un sutien...
Update | Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA
Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele,...
Curier Județean
Video | „Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire”
„Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”:...
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
10 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...