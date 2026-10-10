FOTO | A murit Yukan’na, Donna Alba a Câinilor Salvamont România: A făcut parte din unitatea canină Salvamont Alba și căutat și găsit numeroase persoane pierdute, în misiuni de salvare
A murit Yukan’na, Donna Alba a Câinilor Salvamont România: A făcut parte din unitatea canină Salvamont Alba și căutat și găsit numeroase persoane pierdute, în misiuni de salvare
Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a murit vineri, 9 octombrie 2026, cu puțin timp înainte de a împlini 12 ani.
Tiberiu Krizbai și cățelușa Golden Retriver Yukan’na au format o unitate canină extrem de eficientă la Salvamont Alba, primind şi recunoaştere internaţională a importantei activităţi pe care aceştia au desfăşurat-o.
,,A plecat draga noastră Yukan’na. O cățelușă blondă, blândă și silitoare. A venit în casa colegului nostru Tibi cu o menire decisă deja. Trebuia să calce pe urmele Inatei și să fie următorul câine de salvare al lui Tibi, următorul companion al băieților lui, următorul partener al aventurilor familiei lor. A fost primită cu brațele deschise și ea a arătat că poate fi câinele perfect.
Alături de Tibi a căutat și a găsit numeroase persoane pierdute, în calitate de voluntari CST și de membri ai Salvamont. A petrecut mii de ore de antrenament pentru a fi mereu pregătită de misiuni.
A mai adorat o misiune, aceea de a fi alături de copii și pot sta mărturie sutele de zâmbete, dedicate ei, de elevii școlilor și grădinițelor pe care le-a vizitat.
Anul trecut s-a pensionat, dar a continuat să fie un exemplu pentru toți cățeii noștri mai tineri.
Mulțumim, Yukan’na! Zbor lin, draga noastră!”, au transmis pe Facebook reprezentanții Câini de Salvare Transilvania (C.S.T.).
,,Yukanna, Donna Alba a Câinilor Salvamont România, ne-a părăsit… Suntem cu toții alături de Tiberiu Krizbai care nu a avut alte cuvinte, când ne-a anunțat.
Munca Yukannei va continua prin Kamura, fiica lui Helios și a Rayei… Ne va fi dor de eleganța, blândețea și delicatețea ei”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural.
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