Ştirea zilei

FOTO | A murit Yukan’na, Donna Alba a Câinilor Salvamont România: A făcut parte din unitatea canină Salvamont Alba și căutat și găsit numeroase persoane pierdute, în misiuni de salvare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

A murit Yukan’na, Donna Alba a Câinilor Salvamont România: A făcut parte din unitatea canină Salvamont Alba și căutat și găsit numeroase persoane pierdute, în misiuni de salvare

Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a murit vineri, 9 octombrie 2026, cu puțin timp înainte de a împlini 12 ani.

Petrecerea Divorțaților

Tiberiu Krizbai și cățelușa Golden Retriver Yukan’na au format o unitate canină extrem de eficientă la Salvamont Alba, primind şi recunoaştere internaţională a importantei activităţi pe care aceştia au desfăşurat-o.

,,A plecat draga noastră Yukan’na. O cățelușă blondă, blândă și silitoare. A venit în casa colegului nostru Tibi cu o menire decisă deja. Trebuia să calce pe urmele Inatei și să fie următorul câine de salvare al lui Tibi, următorul companion al băieților lui, următorul partener al aventurilor familiei lor. A fost primită cu brațele deschise și ea a arătat că poate fi câinele perfect.

Alături de Tibi a căutat și a găsit numeroase persoane pierdute, în calitate de voluntari CST și de membri ai Salvamont. A petrecut mii de ore de antrenament pentru a fi mereu pregătită de misiuni.

A mai adorat o misiune, aceea de a fi alături de copii și pot sta mărturie sutele de zâmbete, dedicate ei, de elevii școlilor și grădinițelor pe care le-a vizitat.

Anul trecut s-a pensionat, dar a continuat să fie un exemplu pentru toți cățeii noștri mai tineri.

Mulțumim, Yukan’na! Zbor lin, draga noastră!”, au transmis pe Facebook reprezentanții Câini de Salvare Transilvania (C.S.T.).

,,Yukanna, Donna Alba a Câinilor Salvamont România, ne-a părăsit… Suntem cu toții alături de Tiberiu Krizbai care nu a avut alte cuvinte, când ne-a anunțat.

Munca Yukannei va continua prin Kamura, fiica lui Helios și a Rayei… Ne va fi dor de eleganța, blândețea și delicatețea ei”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Într-un sat din Apuseni, o localnică leagă firele trecutului de prezent. La 80 de ani, încă țese la război, toarce lână și împletește ciorapi groși

Mădălina Opriș

Publicat

acum 22 de minute

în

10 octombrie 2026

De

Într-un sat din Apuseni, o localnică leagă firele trecutului de prezent. La 80 de ani, încă țese la război, toarce lână și împletește ciorapi groși Într-o casă din comuna Ciuruleasa, la poalele Munților Apuseni, o unealtă veche, un război de țesut, încă se încăpățânează să lege firele trecutului de prezent. Nu la fel de des […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Sute de mii de lei cheltuiți de ANM pentru bunuri de lux: Parfumuri de aproape 120.000 de lei, un sutien de peste 1.000 lei, rochii și poșete, cumpărate de șefi din bani publici. Se cere demisia conducerii

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

10 octombrie 2026

De

Sute de mii de lei cheltuiți de ANM pentru bunuri de lux: Parfumuri de aproape 120.000 de lei, un sutien de peste 1.000 lei, rochii și poșete, cumpărate de șefi din bani publici. Se cere demisia conducerii Un control recent al Ministerului Mediului la ANM arată că de pe unul dintre cardurile instituției au fost […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Update | Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de ore

în

9 octombrie 2026

De

Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA  Poliția din Alba a fost sesizată cu privire la un elicopter care  s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna […]

Citește mai mult