VIDEO | Albaiulianul Ștefan Necșulescu cultivă Aronia melanocarpa, ale cărei fructe previn AVC-ul, diabetul și cancerul de colon: „Este aur curat pentru sănătate”
Albaiulianul Ștefan Necșulescu are o plantație de afini, rodii, smochini și Aronia melanocarpa.
Citește și: VIDEO | A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL
L-am întâlnit, sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina, unde și-a expus roadele muncii.
Aronia melanocarpa, ne-a explicat Ștefan Necșulescu, poate să fie plantată și în grădină, însă doar primăvara. În schimb, în ghiveci, plantarea poate fi făcută tot timpul anului.
Aronia melanocarpa este un arbust extraordinar de interesant pentru conținutul foarte mare de antioxidanți. In fructele proaspete se găsesc antociani, substanțe tanante, vitaminele C, E, PP, acizi organici, microelemente, carotenoide, zaharuri, etc.
Fructele de aronia conțin de 15 ori mai mulți antioxidanți decât afinele. Se folosesc fructele proaspete, recoltate la maturitate. Ele se păstrează în loc rece (nu mai mult de 5 grade Celsius) și ferit de razele directe ale luminii. Termenul de păstrare este de până la 2 luni. Se pot usca. La o temperatură de 15-20 grade Celsius și umiditate 80%, fructele se pot păstra timp de două săptamâni.
„Fiind de origine din partea de nord a Americii rezistă iarna până la minus 30-35 de grade”, a menționat Ștefan Necșulescu.
L-am întrebat de ce ar pune cineva Aronia în grădină, care sunt beneficiile utilizării sale de către oameni?
„Fructele de Aronia sunt foarte benefice pentru sănătate. Chiar și frunzele… În primul rând subțiază sângele, adică îl fluidizează. Practic sunt esențiale în prevenirea AVC-ului și a cancerului de colon. Pentru că scad glicemia, sunt aur curat și în prevenirea diabetului. Sunt astringente fructele de Aronia, seamănă cu porumbelele.
Se pot face multe produse din Aronia. Eu am și siropuri, și cidru de Aronia. Am și un fel de lichior, făcut, însă, fără să pun alcool în el”, ne-a mai spus Ștefan Necșulescu.
