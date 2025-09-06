VIDEO | A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL

A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 10.00, a avut loc deschiderea oficială a Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

Fructe, legume, delicii de sezon şi toate aromele toamnei pot fi regăsite la târgul de la Alba Iulia.

Târgul va fi deschis, sâmbătă, 6 septembrie 2025, și duminică, 7 septembrie 2025, între orele 10.00 și 18.00.

PROGRAM

*SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE

10.00 Deschiderea oficială

Moment artistic – trupa Antheia Imperialis, Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba

10.00-16.00 Toamnă, legume şi istorie

Acuarelegumele – atelier de pictură în acuarelă

Jumătatea mea norocoasă – atelier de desen

Chipul naturii – atelier de pictură pe față

Toamna pe pânză – atelier de artă

Legumele în arta europeană – opere din patrimoniul artistic european

Munci agricole și recolte în vechi ziare transilvănene – colaj expozițional

Puterea istorică a… cartofului și a altor legume – colaj expozițional Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

10.00-16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ …

File de toamnă – expoziție tematică de carte Poveşti din târg – atelier de lecturi interactive

De la frunză la floare – atelier de creație cu daruri din natură

Culorile toamnei – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12.00 – 13.00 Rural Invest – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea mediului rural

Stand de consultanţă a instituţiilor din domeniul agricol

13.00 Oameni, gusturi şi tradiţii

Povestea unor afaceri de succes

14.00 Delicii de toamnă, Ghiveci de legume

Demonstrație culinară

15.00 Coşuri din răchită

*DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE

11.00-16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…

Drag de carte – expoziție tematică de carte

Toamna se numără… poveştile – atelier de lecturi interactive

Natura distractivă – jocuri, ghicitori şi concursuri

Toamna prin ochii copiilor – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12.00 Fii agro-antreprenor!

Producători de succes din comunitate

13.00 Culorile din borcan

Atelier de murături asortate pentru copii

14.00 Coronițe decorative de toamnă atelier pentru adulţi

15.00 Inspiraţie de toamnă

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu GAL Pe Mureş şi pe Târnave, GAL Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului și GAL Munţii Metaliferi, Trascău și Muntele Mare.

