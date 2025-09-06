Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 10.00, a avut loc deschiderea oficială a Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. 

Apulum Agraria 2025

Fructe, legume, delicii de sezon şi toate aromele toamnei pot fi regăsite la târgul de la Alba Iulia.

Târgul va fi deschis, sâmbătă, 6 septembrie 2025, și duminică, 7 septembrie 2025, între orele 10.00 și 18.00.

PROGRAM

*SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE

10.00 Deschiderea oficială

Moment artistic – trupa Antheia Imperialis, Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba

10.00-16.00 Toamnă, legume şi istorie

Acuarelegumele – atelier de pictură în acuarelă

Jumătatea mea norocoasă – atelier de desen

Chipul naturii – atelier de pictură pe față

Toamna pe pânză – atelier de artă

Legumele în arta europeană – opere din patrimoniul artistic european

Munci agricole și recolte în vechi ziare transilvănene – colaj expozițional

Puterea istorică a… cartofului și a altor legume – colaj expozițional Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

10.00-16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ …

File de toamnă – expoziție tematică de carte Poveşti din târg – atelier de lecturi interactive

De la frunză la floare – atelier de creație cu daruri din natură

Culorile toamnei – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12.00 – 13.00 Rural Invest – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea mediului rural

Stand de consultanţă a instituţiilor din domeniul agricol

13.00 Oameni, gusturi şi tradiţii

Povestea unor afaceri de succes

14.00 Delicii de toamnă, Ghiveci de legume

Demonstrație culinară

15.00 Coşuri din răchită

*DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE

11.00-16.00 A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…

Drag de carte – expoziție tematică de carte

Toamna se numără… poveştile – atelier de lecturi interactive

Natura distractivă – jocuri, ghicitori şi concursuri

Toamna prin ochii copiilor – atelier de desenat şi colorat Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

12.00 Fii agro-antreprenor!

Producători de succes din comunitate

13.00 Culorile din borcan

Atelier de murături asortate pentru copii

14.00 Coronițe decorative de toamnă atelier pentru adulţi

15.00 Inspiraţie de toamnă

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu GAL Pe Mureş şi pe Târnave, GAL Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului și GAL Munţii Metaliferi, Trascău și Muntele Mare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 14 ore

în

5 septembrie 2025

De

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba Toamna își face simțită prezența, dar înainte de a lăsa vara în urmă, județul Alba trăiește un weekend intens, plin de culoare, tradiții, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

5 septembrie 2025

De

ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism Un accident cumplit s-a produs vineri la prânz pe Drumul Național 79. Citește și: FOTO | Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 23 de ore

în

5 septembrie 2025

De

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată Doi bărbați, prinși în flagrant pe străzile din Alba Iulia, au fost reținuți după ce au condus un autoturism furat, fără permis și cu alcoolemii uriașe. Aventurile lor s-au încheiat cu dosare penale și prezentarea în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă

COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de vară toridă Și județul Alba se află sâmbătă, 6...
Actualitateacum 3 ore

Rețelele sociale, invadate de știri false: După zvonurile despre război, apar scenarii alarmiste privind o nouă pandemie

Rețelele sociale, invadate de știri false: După valul de zvonuri despre război, circulă acum scenarii alarmiste și manipulări privind o...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL

A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea Alba Carolina Sâmbătă,...
Ştirea zileiacum 14 ore

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică...

Curier Județean

Curier Județeanacum 36 de minute

Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba: Conducea sub influența alcoolului

Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba Un bărbat din județul Cluj a fost...
Curier Județeanacum 42 de minute

6 septembrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!

Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 septembrie...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan...
Opinii - Comentariiacum 6 ore

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea