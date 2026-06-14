Federația SANITAS Alba: „Aproape 60% dintre salariații din sănătate riscă să rămână fără niciun câștig real în următorii 5 ani”
Federația SANITAS Alba: „Aproape 60% dintre salariații din sănătate riscă să rămână fără niciun câștig real în următorii 5 ani”
De la apariția proiectului noii Legi a salarizării, Federația SANITAS a epuizat toate mijloacele legale: pichetări, mitinguri, negocieri, proteste, grevă cu banderolă și acțiuni în instanță.
Din păcate, după o lună de dialog, revendicările rămân fără soluții reale. Soluțiile fragmentate, doar pentru anumite categorii, riscă să lase în urmă aprox. 60% dintre salariații din sănătate și asistență socială fără niciun câștig real în următorii 5 ani.
Poziția SANITAS rămâne aceeași: această lege nu poate fi acceptată decât dacă sunt soluționate toate problemele majore semnalate de la început. Nu acceptăm soluții parțiale și promisiuni fără acoperire financiară.
Solicitările SANITAS:
- Creșterea tuturor coeficienților de salarizare, de la infirmieră până la medic, cu poziționarea corectă a asistentului medical cu studii postliceale în grilă.
- Menținerea sporului pt sâmbătă/duminică la nivelul actual. Nu acceptăm reducerea la 10%.
- Reintroducerea tuturor secțiilor în anexa sporurilor + praguri minime garantate pe categorii.
- Exceptarea sănătății de la limita de 20% sporuri pe sursa de finanțare, ca să poată fi acordate pragurile minime.
- Introducerea personalului TESA și din asistență socială cu funcții comune cu sănătatea în aceeași grilă cu personalul sanitar din spitalele neclinice.
Cea mai importantă problemă: sursa de finanțare. Fără bani reali de la Guvern, spitalele nu pot susține creșterile din contractele CAS. Riscul: blocaj în sistem și pacienții afectați.
Noi suntem SANITAS. Am fost alături de TOȚI salariații din sănătate și asistență socială. Până nu primim răspunsuri și soluții reale, continuăm lupta pt dreptate, echitate și respect, se arată într-un comunicat de presă semnat de Viorel Hușanu -Prim Vicepreședinte Federația SANITAS România
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