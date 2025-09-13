VIDEO | Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018

Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018

Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în Cartea Recordurilor, sâmbătă, 13 septembrie 2025, când 10.000 de persoane se vor așeza la „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina.

Precedentele performanțe de acest gen ale municipiului Alba Iulia s-au consemnat în 2009 și 2018.

În 2009, aproape 9.800 de oameni, printre care și președintele de la acea vreme, Traian Băsescu, au luat parte la „Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina”, pe un traseu lung de 3.450 de metri, înconjurând astfel fortificația bastionară în formă de stea.

Oamenii au înconjurat Cetatea Alba Carolina ținându-se de mâini

„Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina” a durat 10 secunde și a fost filmată din avion.

Judecătorul din partea Guinness World Records a realizat un tur pe bicicletă al Cetății Alba Carolina pentru a-i număra pe participanți și a putea omologa recordul.

În septembrie 2018, 4.807 persoane au stabilit la Alba Iulia un record mondial și au intrat astfel în Guinness World Records cu cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni.

Între participanți s-au regăsit persoane din toate zonele istorice ale României.

În interiorul a fost format și numărul 100, având în vedere că în acel an s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918.

Harta României a fost evidenţiată cu ajutorul pelerinelor negre, numărul 100 fiind scos în relief prin intermediul pelerinelor albe purtate de participanţi.

Voluntarii care au luat parte la stabilirea recordului mondial s-au folosit de șepci pentru a colora în albastru, galben şi roșu harta României.

