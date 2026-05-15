Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir 3-2 (1-1) | „Virușii verzi” întorc rezultatul prin tripla lui Alex Pop! Și vine finala de pe „Cetate”!

Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir a fost un meci superb, cu o derulare pasionantă a scorului (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2), decis de tripla golgheterului „virușilor verzi”, Alex Pop, care a adus victoria trupei lui Vasile Miriuță, scor 3-2 (1-1), după ce „roș-albaștrii” au condus în două rânduri!

În penultima rundă a play-out-ului, s-a jucat cu garda jos pe „Clujeana”. Metalurgistul Cugir a avut în două rânduri avantaj pe tabelă (1-0 și 2-1), rezultat care convenea de minue conjudețenilor de la CSM Unirea Alba Iulia (lupta pentru locul 2 se tranșa în cazul unei victorii cugirene și a unui succes al „alb-negrilor” la Tășnad).

Metalurgistul Cugir și-a vândut scump pielea împotriva pretendentei la promovare, formație care a reușit să cucerească 3 puncte imense, care transformă disputa cu CSM Unirea Alba Iulia, din ultima rundă, pe „Cetate”, într-o adevărată finală pentru locul 2. Elevii lui Lucian Itu au bifat ultima deplasare stagională și au o serie de 8 întâlniri în care nu s-au impus (3 puncte).

Partida începută cu 11 minute întârziere (o ambulanță blocată în trafic) a avut un ritm alert în primul mitan. „Roș-albaștrii” punctează primii prin golgheterul Florin Bura (9). Atacantul cugirean, excelent lansat de P. Pahone, iarăși fundaș dreapta jucătorul care săptămâna viitoare la împlini 17 ani, Bura a punctat din postura de singru cu Bălgrădean, realizând al 10-lea gol stagional, după… 10 etape de sterilitate. „Virușii verzi” au intensificat presiunea și au egalat prin celălalt golgheter, Al. Pop (30), din apropiere, la cornerul lui D. Paul. Repriza se încheie cu intervenția lui Bălgrădean (43) – la șutul lui Tăban. Gazdele încep tare, cu ocazii Bonț (46) și Al. Pop (50), iar Metalurgistul dă lovitura cu un șut în stânga lui Bălgrădean. Al. Pop (61) a trimis în transversală din lovitură liberă, se joacă pe contre, cu execuția lui P. Pahone (62), respinsă de Bălgrădean. Nebunia continuă și la un nou corner, Al. Pop (63) a restabilit iar egalitatea, la o reluare cu capul, pentru ca peste 3 minute, să realizeze tripla cu un șut din careu (la o „așezare” Goga). „Nouarul” gazdelor a devenit salvatorul Sănătății, la fel ca în tur, când a înscris unicul gol al jocului de la Cugir!

La ultima fază, la un corner, portarul Berța a ajuns în careul advers.

Arbitri Cl. Ștef (Târgu Mureș), D. Pașca (Chirileu), Cr. Gozman Pop (Oradea); rezervă H. Mailat (Cristești) Observtori C. Por (Satu Mare), H. Mazilu (București)

