FOTO | Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu: „Arta are un rol esențial în formarea mea”
Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu: „Arta are un rol esențial în formarea mea”
Printre cei care îmbracă uniforma militară regăsim și oameni cu talent în șlefuirea cuvintelor, care reușesc să transforme limbajul comun într-unul expresiv și artistic. La Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, elevul caporal Sorin Filimon, din clasa a X-a, și-a descoperit de mic nu doar pasiunea pentru poezie, ci și talentul pentru scrierea de versuri.
Inspirat de experiențe, de ceea ce observă în mediul înconjurător, poezia sa abordează în general teme personale, dar dedică o parte a versurilor sale și ideii de a fi militar.
Uniforma militară nu îl împiedică să-și manifeste pasiunea pentru poezie și să o cultive, găsind în colegiul militar spațiul și persoanele potrivite care să-l motiveze și să-l îndrume spre a atinge potențialul maxim și a-și dezvolta creativitatea.
„Mediul militar este unul care susține multe limite, te provoacă să te adaptezi, iar poezia este fix adaptare. Ești predispus să observi mai bine mediul înconjurător și automat poți să exprimi totul în poezie”, mărturisește Sorin.
Cea mai recentă distincție primită de către elevul militar pentru talentul său poetic este Mențiunea obținută la cea de-a XXXVI-a ediție a Concursului Literar Interjudețean „Nichita Stănescu – Dreptul la timp”. Evenimentul face parte din proiectul inițiat de Colegiul Național „I. L. Caragiale” din Ploiești, proiect organizat și desfășurat anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Nichita Stănescu. Acest concurs își propune să aducă tinerii mai aproape de universul poetic al lui Nichita Stănescu și să încurajeze afirmarea noilor talente în domeniul creației literare și artistice.
„Arta are un rol esențial în formarea mea, pentru că m-a învățat să privesc lumea mai profund și să îmi exprim ideile într-un mod autentic. Din dorința de a mă dezvolta în această direcție, am participat doi ani consecutivi la acest concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu, unde am obținut Mențiune de fiecare dată. Aceste experiențe mi-au confirmat cât de important este să existe astfel de contexte care susțin creativitatea și evoluția personală”, a mai spus Sorin.
Printre premiile obținute de către elevul militar la concursurile de creație se numără Premiul I la Concursul de creație „Ocrotiți de Eminescu”, Blaj – 2026, Premiul I la etapa națională a Concursului de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, Alba Iulia – 2025, Premiul I la etapa județeană a Concursului de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, Alba Iulia – 2025, Premiul Special la Concursul de creație „Ocrotiți de Eminescu”, Blaj – 2025, Mențiune la Concursul interregional Nichita Stănescu – „Dreptul la timp”, Ploiești – 2025, Premiul II la Festivalul internațional de creație “Ana Blandiana”, secțiunea critică literară și în clasa a IX-a și a X-a, Mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română.
Performanțele în creația literară au fost obținute sub îndrumarea doamnei profesoare de limba și literatura română, Cosmina Mircea.
sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | „Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba
„Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba Joi, 14 mai, începând cu ora 18:00, Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia a găzduit spectacolul „Energie, talent și excelență”, un eveniment devenit deja emblematic pentru promovarea talentului și valorilor artistice în rândul elevilor. Manifestarea a fost organizată de […]
Primăria Alba Iulia cumpără cu circa 250.000 lei trei totemuri cu afișaj 4K: Vor fi amplasate în Cetatea Alba Carolina și vor fi folosite pentru promovarea turistică
Primăria Alba Iulia cumpără cu circa 250.000 lei trei totemuri cu afișaj 4K: Vor fi amplasate în Cetatea Alba Carolina și vor fi folosite pentru promovarea turistică Primăria Alba Iulia cumpără cu 250.000 lei trei totemuri pentru informarea vizitatorilor și promovarea turistică. Acestea vor fi amplasate în zona pietonală a Cetății Alba Carolina. Centrul Cultural […]
Băile Sărate Ocna Mureș, „undă verde” de la Guvern pentru creșteri salariale, ocuparea posturilor vacante și angajări pe perioadă determinată
Băile Sărate Ocna Mureș, „undă verde” de la Guvern pentru creșteri salariale, ocuparea posturilor vacante și angajări pe perioadă determinată Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 14 mai 2026 un memorandum care vizează și Băile Sărate Ocna Mureș. Este vorba de un memorandum cu tema „Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cifre de școlarizare 2026-2027 | Peste 2.000 de locuri în plus în universitățile din România
Peste 2.000 de locuri în plus în universitățile din România Guvernul a adoptat, joi, 14 mai 2026 o hotărâre privind...
Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României Organizatorii Eurovision au stabilit ordinea...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la...
FOTO | Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard”
Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și...
Curier Județean
FOTO | „Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba
„Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba Joi, 14 mai, începând cu ora...
FOTO | Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu: „Arta are un rol esențial în formarea mea”
Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...