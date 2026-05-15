FOTO | Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu: „Arta are un rol esențial în formarea mea”

Elevul caporal Sorin Filimon, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu: „Arta are un rol esențial în formarea mea”

Printre cei care îmbracă uniforma militară regăsim și oameni cu talent în șlefuirea cuvintelor, care reușesc să transforme limbajul comun într-unul expresiv și artistic. La Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, elevul caporal Sorin Filimon, din clasa a X-a, și-a descoperit de mic nu doar pasiunea pentru poezie, ci și talentul pentru scrierea de versuri.

Inspirat de experiențe, de ceea ce observă în mediul înconjurător, poezia sa abordează în general teme personale, dar dedică o parte a versurilor sale și ideii de a fi militar.

Uniforma militară nu îl împiedică să-și manifeste pasiunea pentru poezie și să o cultive, găsind în colegiul militar spațiul și persoanele potrivite care să-l motiveze și să-l îndrume spre a atinge potențialul maxim și a-și dezvolta creativitatea.

„Mediul militar este unul care susține multe limite, te provoacă să te adaptezi, iar poezia este fix adaptare. Ești predispus să observi mai bine mediul înconjurător și automat poți să exprimi totul în poezie”, mărturisește Sorin.

Cea mai recentă distincție primită de către elevul militar pentru talentul său poetic este Mențiunea obținută la cea de-a XXXVI-a ediție a Concursului Literar Interjudețean „Nichita Stănescu – Dreptul la timp”. Evenimentul face parte din proiectul inițiat de Colegiul Național „I. L. Caragiale” din Ploiești, proiect organizat și desfășurat anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Nichita Stănescu. Acest concurs își propune să aducă tinerii mai aproape de universul poetic al lui Nichita Stănescu și să încurajeze afirmarea noilor talente în domeniul creației literare și artistice.

„Arta are un rol esențial în formarea mea, pentru că m-a învățat să privesc lumea mai profund și să îmi exprim ideile într-un mod autentic. Din dorința de a mă dezvolta în această direcție, am participat doi ani consecutivi la acest concurs de poezie dedicat lui Nichita Stănescu, unde am obținut Mențiune de fiecare dată. Aceste experiențe mi-au confirmat cât de important este să existe astfel de contexte care susțin creativitatea și evoluția personală”, a mai spus Sorin.

Printre premiile obținute de către elevul militar la concursurile de creație se numără Premiul I la Concursul de creație „Ocrotiți de Eminescu”, Blaj – 2026, Premiul I la etapa națională a Concursului de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, Alba Iulia – 2025, Premiul I la etapa județeană a Concursului de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, Alba Iulia – 2025, Premiul Special la Concursul de creație „Ocrotiți de Eminescu”, Blaj – 2025, Mențiune la Concursul interregional Nichita Stănescu – „Dreptul la timp”, Ploiești – 2025, Premiul II la Festivalul internațional de creație “Ana Blandiana”, secțiunea critică literară și în clasa a IX-a și a X-a, Mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română.

Performanțele în creația literară au fost obținute sub îndrumarea doamnei profesoare de limba și literatura română, Cosmina Mircea.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

