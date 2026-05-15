Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea?”

Preşedintele Nicușor Dan a declarat vineri, 15 mai 2026, că, în urma consultărilor cu partidele pentru desemnarea viitorului premier, nu va exista un anunţ oficial luni seară sau marţi dimineaţă. Şeful statului a precizat că prima întrebare adresată formaţiunilor politice va viza existenţa unei majorităţi parlamentare.

Totodată, Nicuşor Dan a anunţat că marţi sau miercuri va purta discuţii şi cu parlamentarii care nu reprezintă partidele parlamentare.

,,O să avem discuţii luni, conform Constituţiei. Probabil că o să avem marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunţ luni seara sau marţi, dimineaţa”, a spus preşedintele, la finalul vizitei la BSDA 2026, potrivit News.ro.

,,Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Şi fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esenţială. De acolo o să începe discuţia”, a menţionat şeful statului.

Preşedintele a fost întrebat şi dacă ia în calcul varianta unui guvern format din premier tehnocrat şi miniştri de la PSD şi UDMR.

,,Sunt multe variante, sunt multe scenarii, pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susţine? Pentru că dacă nu există o majoritate parlamentară care susţine un nou guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între guvern şi Parlament.

Deci, întrebarea fundamentală este care este majoritatea parlamentară care susţine guvernul”, a subliniat şeful statului.

