Primăria Alba Iulia cumpără cu circa 250.000 lei trei totemuri cu afișaj 4K: Vor fi amplasate în Cetatea Alba Carolina și vor fi folosite pentru promovarea turistică
Primăria Alba Iulia cumpără cu 250.000 lei trei totemuri pentru informarea vizitatorilor și promovarea turistică. Acestea vor fi amplasate în zona pietonală a Cetății Alba Carolina.
Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, este interesat să achiziționeze totemuri LED pentru amplasare pe domeniul public în Cetatea Alba Carolina cu scop de informare și promovare turistică și posibilitate de difuzare de spoturi publicitare.
Valoare estimată a celor 3 totemuri digitale outdoor dublă-față, destinate informării, promovării turistice și afișajului public în zona pietonală a Cetății Alba Carolina este de 250.000,00 lei + TVA.
Totemurile vor avea diagonala de afișare de minimum 75 inch pe fiecare față, rezoluție de minimum 2160 x 3840 pixeli pentru fiecare față și luminozitate de minimum 3000 cd/m², adecvată utilizării în exterior.
De asemenea, vor avea sistem de operare integrat, memorie RAM de minimum 8 GB, cu posibilitate de upgrade. Spațiul intern de stocare va fi de minimum 64 GB, cu conectivitate prin rețea cablată și wireless, cu difuzoare integrate și posibilitatea încărcării și rulării conținutului multimedia și documentar.
Centrul Cultural Palatul Principilor funcționează ca structură integrată muzeu–cultură–turism-evenimente, având atribuții privind organizarea de evenimente publice, promovarea turistică și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Municipiului Alba Iulia.
În contextul dezvoltării activităților culturale, turistice și de promovare desfășurate în Cetatea Alba Carolina, precum și al necesității modernizării mijloacelor de comunicare publică în spațiul pietonal, autoritatea contractantă urmărește dotarea cu totemuri digitale outdoor dublă-față, destinate:
-informării publicului;
-promovării obiectivelor culturale și turistice;
-promovării evenimentelor organizate în Cetatea Alba Carolina;
-difuzării de mesaje de interes public;
-valorificării infrastructurii digitale prin afișaj promoțional și publicitar, în condițiile legii.
Prin prezenta achiziție se urmărește crearea unei infrastructuri moderne de afișaj urban, vizibile, flexibile și adaptate spațiului public intens circulat, care să contribuie atât la îmbunătățirea experienței vizitatorilor, cât și la dezvoltarea capacității instituției de promovare și generare de venituri proprii.
