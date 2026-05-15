FOTO | Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard”

Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard”

Sala de Evenimente a Primăriei Alba Iulia a fost, joi, 14 mai 2026, gazda semifinalei „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” IV, program inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Programul este realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic.

Evenimentul a fost organizat de CONAF Sucursala Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba. În acest context competitiv și inspirațional, locul I al semifinalei a fost adjudecat de echipele Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, respectiv Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

În 2026, un număr de 400 de liceeni din Alba au parcurs un proces educațional aplicat, construit în jurul întâlnirilor directe cu antreprenori, al exercițiilor de gândire strategică și al validării ideilor în fața realității economice, fiind ghidați de 24 antreprenori voluntari, care au înțeles că investiția în educație este, de fapt, cea mai sigură formă de dezvoltare pe termen lung a unei societăți.

Semifinala județeană a adus în fața juriului și a unei audiențe formate din 350 elevi, un total de 13 echipe, reunind 76 de elevi. Fiecare echipă a avut o viziune proprie asupra unui posibil viitor, demonstrând creativitate și o maturitate surprinzătoare în înțelegerea mecanismelor de piață, a nevoilor reale ale consumatorilor și a modului în care o idee poate fi transformată într-un model de business sustenabil.

Lideri locali, prezenți la eveniment

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru susținut de lideri locali care au înțeles importanța acestui tip de intervenție educațională, fiind deschis prin discursurile președintei fondatoare CONAF, Cristina Chiriac; președintei CONAF Alba, Andreea Oanță; coordonatoarei locale a programului, Eva Sas; viceprimarului Municipiului Aba Iulia, Adina Cristina Toma; deputatului Alba – membru în Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților, Nicolae-Adrian Bara; vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, George Mihnea Rotar; prefectului județului Alba, Nicolae Albu; presedintei GAL Alba, Rodica Andronescu; membrei Board-ului Sultan România, Aura Ozbay; managerului de dezvoltare Adservio, Dragoș Rumbeț, precum și prin mesajul transmis de viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, care a subliniat importanța educației financiare și antreprenoriale în formarea unei economii solide și responsabile.

Sub moderarea atentă a lui Nicholas Cațianis, evenimentul și-a găsit ritmul firesc și unitatea, iar competiția s-a transformat într-un cadru autentic de dialog și recunoaștere, în care fiecare idee a fost nu doar auzită și analizată, ci și tratată cu respectul pe care îl merită.

Evaluarea proiectelor a fost realizată de un juriu format din profesioniști care înțeleg, din experiență directă, greutatea unei idei transformate în business, respectiv; Elena Liliana Văcaru – Branch Manager Garanti Bank Alba Iulia; Cătălin Chiș – antreprenor, Președinte al grupului de companii Suma Pozitivă, CEO Life is Hard; Adrian Bădescu – Președinte CEO Clinicile Medici’s, Președinte al Federației Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical, Consul Onorific al Mexicului în Timișoara; Cristian Covaciu – Director General IPEC, aceștia analizând fiecare propunere prin prisma ideii de afacere, fezabilității, rezultatelor preconizate, modalității de prezentare în cadrul evenimentului.

În urma deliberărilor, premiul I al semifinalei a fost acordat echipei ORGANIC CARE, care propune dezvoltarea unui brand de wellness și îngrijire premium, bazat pe produse cosmetice de spa realizate din ingrediente naturale, atent selecționate, inspirate de ritualuri autentice de relaxare și îngrijire. Echipa este formată din Riana Turcu, Aryana-Nicolle Matiș, Raluca Nicoleta Stoica, Alissia-Maria Szabo, Maria-Eliana Vecsei și Ana-Melissa Vecsei, elevi ai Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, coordonați de profesoara Diana Augusta Aftenie.

Tot pe locul 1 s-a clasat și echipa Cyber Guard, care propune dezvoltarea unei companii românești de securitate cibernetică, cu două direcții complementare: servicii profesionale pentru companii și o platformă educațională dedicată tinerilor pasionați de cybersecurity. Echipa este formată din elevii Andrei Vasile Cornea, Anna Eliza Sușeanu, Maria Vlad, Matei Rareș Zdrenghițu, Bogdan Mihai Vajdea și Tudor Alexandru Curea, de la Colegiul Național ‘Horea, Cloșca și Crișan’ din Alba Iulia, coordonați de profesorul Liviu Cordea. Performanța ambelor echipe le oferă oportunitatea de a reprezenta județul Alba în finala națională de la București.

Locul al doilea a revenit echipei NOVAGRAPE, care aduce în prim-plan produsele realizate din ingrediente atent selecționate, fără compuși nocivi, precum balsamul de buze, cremă de mâini, bombe de baie și detergent de vase obținut din castane, proiect realizat de elevi ai Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, sub coordonarea profesoarei Luminița IOVIȚOIU.

Pe locul al treilea s-a clasat echipa Timeless Together, furnizarea de servicii de suport la domiciliu pentru persoane vârstnice, încadrate în domeniul serviciilor de asistență socială fără cazare. Proiectul este dezvoltat de elevi ai Colegiului Național „Ana Aslan”, coordonați de profesorul Dragoș LEONTIN.

Cele trei echipe au fost răsplătite cu premii în bani. Echipa clasată pe locul I a primit un premiu în valoare de 3.000 de lei, cea de pe locul II a fost premiată cu 2.000 de lei, în timp ce echipa de pe locul III a fost recompensată cu 1.000 de lei.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială nu mai este, de mult, doar un program. Este felul nostru de a răspunde unei întrebări grele: ce facem, concret, pentru generația care va duce mai departe România? De patru ani, CONAF a transformat acel ‘trebuie’ rostit des în acțiune, în fapte, în comunități care se mișcă. Vorbim astăzi despre 30 de județe, despre trei sferturi din această țară, despre șase luni de muncă și despre o forță de voluntariat care nu se vede întotdeauna în fotografii, dar fără de care nimic nu s-ar putea construi. Antreprenori, profesori, mentori, parteneri și lideri locali au pus la dispoziția tinerilor cea mai prețioasă resursă pe care o avem: timpul. Pentru mine, aceasta este esența Maratonului pentru Educație Antreprenorială: spirit de echipă județean, spirit de echipă național. O Românie care pregătește viitorul, județ cu județ, școală cu școală, copil cu copil. Acesta este un program de țară. Este viziune. Este educație pentru viață”, a declarat Cristina CHIRIAC, președinta CONAF.

„Acest program educațional aduce împreună elevi, profesori, instituții și oameni de afaceri, construind un dialog necesar pentru viitorul comunității noastre. Educația antreprenorială este o miză esențială pentru viitorul județului Alba. Susținerea tinerilor înseamnă o investiție strategică în dezvoltarea comunității. Avem nevoie de tineri bine pregătiți, cu încredere și curajul de a schimba lucrurile”, a declarat Andreea OANȚÃ, președinta CONAF Sucursala Alba.

Un moment important al zilei a fost panelul vocațional, în care Dan Vodnar, Daniel Breaz, Simona Maria Neag și Nicu Dendiu au oferit elevilor o „lecție” despre vocație, despre răbdarea de a deveni și despre curajul de a rămâne fidel propriului drum, chiar și atunci când acesta nu este cel mai ușor.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială continuă, în această ediție, în 30 de județe din România, reunind mii de elevi, profesori și antreprenori într-un efort comun de a reduce distanța dintre educație și realitatea economică, iar finala națională, care va avea loc la București, va aduce împreună cele mai bune echipe din întreaga țară, într-o competiție despre idei și despre direcția în care se construiește viitorul.

Conceptul programului este înregistrat la OSIM, confirmând caracterul său inovator și original, într-un moment în care educația antreprenorială era aproape absentă din parcursul educațional al tinerilor.

