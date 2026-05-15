Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Organizatorii Eurovision au stabilit ordinea de intrare pe scenă a finaliștilor din 2026. Astfel, a fost decis și momentul în care va evolua Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România pe 16 mai.

Potrivit programului, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă în a doua parte a spectacolului.

Artista, care a câștigat în trecut „Vocea României”, va fi concurenta cu numărul 24, având penultima prestație a serii.

Ordinea de intrare stabilită de producătorii concursului este următoarea:

Danemarca

Germania

Israel

Belgia

Albania

Grecia

Ucraina

Australia

Serbia

Malta

Cehia

Bulgaria

Croația

Marea Britanie

Franța

Republica Moldova

Finlanda

Polonia

Lituania

Suedia

Cipru

Italia

Norvegia

România

Austria

Reamintim că, artista din România a avut o performanță electrizantă, ieri, 14 mai 2026, în a doua semifinală de la Eurovision.

