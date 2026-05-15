Actualitate

Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Organizatorii Eurovision au stabilit ordinea de intrare pe scenă a finaliștilor din 2026. Astfel, a fost decis și momentul în care va evolua Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România pe 16 mai.

Potrivit programului, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă în a doua parte a spectacolului.

Artista, care a câștigat în trecut „Vocea României”, va fi concurenta cu numărul 24, având penultima prestație a serii.

Ordinea de intrare stabilită de producătorii concursului este următoarea:

  • Danemarca
  • Germania
  • Israel
  • Belgia
  • Albania
  • Grecia
  • Ucraina
  • Australia
  • Serbia
  • Malta
  • Cehia
  • Bulgaria
  • Croația
  • Marea Britanie
  • Franța
  • Republica Moldova
  • Finlanda
  • Polonia
  • Lituania
  • Suedia
  • Cipru
  • Italia
  • Norvegia
  • România
  • Austria

Reamintim că, artista din România a avut o performanță electrizantă, ieri, 14 mai 2026, în a doua semifinală de la Eurovision.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea?”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 mai 2026

De

Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea?” Preşedintele Nicușor Dan a declarat vineri, 15 mai 2026, că, în urma consultărilor cu partidele pentru desemnarea viitorului premier, nu va exista un anunţ oficial luni seară sau marţi dimineaţă. Şeful statului a precizat […]

Citește mai mult

Actualitate

Fostul director general al Romsilva, obligat să restituie aproape 300.000 de lei, sumă primită ca bonus de pensionare. Teodor Țigan a pierdut definitiv procesul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 mai 2026

De

Fostul director general al Romsilva, obligat să restituie aproape 300.000 de lei, sumă primită ca bonus de pensionare. Teodor Țigan a pierdut definitiv procesul  Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul prin care contesta concedierea, fiind obligat să restituie aproape 300.000 de lei, sumă încasată ca bonus de pensionare. „Respinge apelul […]

Citește mai mult

Actualitate

Legea Salarizării, pregătită de Guvern pentru lansarea în consultare publică. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ,,Am prezentat proiectul unui acord politic”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

15 mai 2026

De

Legea Salarizării, pregătită de Guvern pentru lansarea în consultare publică. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ,,Am prezentat proiectul unui acord politic” Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că președintele Nicușor Dan „a preluat medierea pe proiectul legii salarizării”. Totodată, acesta a precizat că la Comisia de Muncă din Parlament a avut […]

Citește mai mult