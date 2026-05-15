Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Organizatorii Eurovision au stabilit ordinea de intrare pe scenă a finaliștilor din 2026. Astfel, a fost decis și momentul în care va evolua Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România pe 16 mai.
Potrivit programului, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă în a doua parte a spectacolului.
Artista, care a câștigat în trecut „Vocea României”, va fi concurenta cu numărul 24, având penultima prestație a serii.
Ordinea de intrare stabilită de producătorii concursului este următoarea:
- Danemarca
- Germania
- Israel
- Belgia
- Albania
- Grecia
- Ucraina
- Australia
- Serbia
- Malta
- Cehia
- Bulgaria
- Croația
- Marea Britanie
- Franța
- Republica Moldova
- Finlanda
- Polonia
- Lituania
- Suedia
- Cipru
- Italia
- Norvegia
- România
- Austria
Reamintim că, artista din România a avut o performanță electrizantă, ieri, 14 mai 2026, în a doua semifinală de la Eurovision.
