Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit

Un adolescent de 17 ani, din Tăuți, a fost dat dispărut de familie după ce a plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit.

Polițiștii din Alba caută un minor care a dispărut din localitatea Tăuți. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 15 mai 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 72 de ani, cu privire la faptul că, în seara zilei de 13 mai 2026, în jurul orei 20.00, nepotul său, SUNZUIANĂ COSMIN IONUȚ, în vârstă de 17 ani, a plecat de la domiciliul său și nu a revenit până în prezent.

Minorul are următoarele semnalmente:

– 1,70 m înălțime;
– Aproximativ 65 de kilograme;
– Păr negru;
*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta pulover de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră și pantofi negri.

Băiatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

15 mai 2026

De

Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard” Sala de Evenimente a Primăriei Alba Iulia a fost, joi, 14 mai 2026, gazda semifinalei „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” IV, program inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Programul este realizat în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 mai 2026

De

Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, s-a clasat pe locul I în etapa pe brigadă a competiției ,,Subofițerul/Soldatul Anului” 2026, grupa „Subofițerul Anului”, eveniment dedicat identificării și promovării celor […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

15 mai 2026

De

9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare Administrația locală a obținut o finanțare majoră de 9 milioane de euro pentru reabilitarea Spitalul Municipal Aiud. Este cea mai mare investiție din istoria Spitalului Municipal Aiud.  Proiectul vizează modernizarea completă a corpului vechi […]

Citește mai mult