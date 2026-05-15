FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit

ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit

Un adolescent de 17 ani, din Tăuți, a fost dat dispărut de familie după ce a plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit.

Polițiștii din Alba caută un minor care a dispărut din localitatea Tăuți. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 15 mai 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 72 de ani, cu privire la faptul că, în seara zilei de 13 mai 2026, în jurul orei 20.00, nepotul său, SUNZUIANĂ COSMIN IONUȚ, în vârstă de 17 ani, a plecat de la domiciliul său și nu a revenit până în prezent.

Minorul are următoarele semnalmente:

– 1,70 m înălțime;

– Aproximativ 65 de kilograme;

– Păr negru;

*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta pulover de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră și pantofi negri.

Băiatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI