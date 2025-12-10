Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la intersecția dintre strada Vasile Alecsandri și Petru Maior

Bogdan Ilea

Publicat

acum 54 de minute

în

De

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior

Un accident rutier a avut loc astăzi, miercuri, 10 decembrie, în Alba Iulia, pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior. 

Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, fiind vorba cel mai probabil despre un incident minor, soldat doar cu pagube materiale. 

Citește și: FOTO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților: Două autoturisme implicate. Traficul este îngreunat

Din fericire, persoanele implicate nu au fost rănite și nu au necesitat transportul la spital în vederea îngrijirilor medicale. 

,,Este vorba despre o tamponare. Fără victime”, a confirmat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

în

10 decembrie 2025

De

Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori Primarul Gabriel Pleșa a oficializat astăzi, la Palatul Principilor, actul constitutiv al programului Capitala Tineretului din România 2026, marcând trecerea la un sistem inedit de co-management administrativ prin care tinerii […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților: Două autoturisme implicate. Traficul este îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 decembrie 2025

De

ACCIDENT rutier pe Calea Moților: Două autoturisme implicate. Traficul este îngreunat Un accident rutier a avut loc astăzi, 10 decembrie, pe Calea Moților din Alba Iulia. Traficul este îngreunat în urma evenimentului rutier. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților, la intersecție cu Bulevardul Horea, din cauza unui eveniment rutier, în care […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Săliștea, prins BĂUT la volan, pe DJ 705 E: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

10 decembrie 2025

De

Bărbat din Săliștea, prins BĂUT la volan, pe DJ 705 E: Ce alcoolemie avea  Un bărbat, de 39 de ani, din Săliștea, a fost depistat la volan, de oamenii legii, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,69 mg/litru alcool. Citește și: SCANDAL pe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată

Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată Hotărârea privind legea Guvernului Bolojan...
Actualitateacum 2 ore

Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați

Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați Zeci de mii...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată a fost neutralizată

Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată...
Ştirea zileiacum 22 de ore

VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie

Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece...

Curier Județean

Curier Județeanacum 24 de minute

Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori

Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu...
Curier Județeanacum 54 de minute

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la intersecția dintre strada Vasile Alecsandri și Petru Maior

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior Un accident...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 10 ore

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Politică Administrațieacum o zi

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
Opinii - Comentariiacum 3 zile

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea