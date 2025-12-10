VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la intersecția dintre strada Vasile Alecsandri și Petru Maior

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior

Un accident rutier a avut loc astăzi, miercuri, 10 decembrie, în Alba Iulia, pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior.

Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, fiind vorba cel mai probabil despre un incident minor, soldat doar cu pagube materiale.

Din fericire, persoanele implicate nu au fost rănite și nu au necesitat transportul la spital în vederea îngrijirilor medicale.

,,Este vorba despre o tamponare. Fără victime”, a confirmat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

