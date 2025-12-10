FOTO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților: Două autoturisme implicate. Traficul este îngreunat
ACCIDENT rutier pe Calea Moților: Două autoturisme implicate. Traficul este îngreunat
Un accident rutier a avut loc astăzi, 10 decembrie, pe Calea Moților din Alba Iulia. Traficul este îngreunat în urma evenimentului rutier.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților, la intersecție cu Bulevardul Horea, din cauza unui eveniment rutier, în care sunt implicate două autoturisme.
Știre în curs de actualizare…
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
