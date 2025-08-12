VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între 2 mașini, pe Calea Moților, la Micești

Localnicii din Cetea au pus umărul la reabilitarea podului de pe strada Joseni Localnicii din satul Cetea au avut o contribușie importantă la reabilitarea unui pod din localitate. Este vorba de podul de pe strada Joseni. Primarul comunei Galda de Jos le-a mulțumit public pentru implicare. „Implicarea acestora a fost un exemplu demn de urmat, […]