UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu

Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, în jurul orei, 11.00, în Șard. O minoră de 12 ani, care traversa strada prin loc nepermis, a fost acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu.

La data de 8 august 2025, polițiștii din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Șard, a avut loc un eveniment rutier.

Din primele date o minoră de 12 ani ar fi fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Ighiu, în timp ce se afla angajată în traversarea străzii, prin loc nepermis.

Minora a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

