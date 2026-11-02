Când au elevii vacanța de schi în 2027: O săptămână liberă pentru copii primele luni ale anului viitor
Când au elevii vacanța de schi în 2027: O săptămână liberă pentru copii primele luni ale anului viitor
Elevii din România vor avea în primele luni alea anului 2027 „vacanța de schi”, o vacanță mobilă, care nu este în același timp în toată țara.
Spre deosebire de vacanța de toamnă, cea de iarnă sau cea de primăvară, aceasta nu începe în aceeași zi în toată țara. Data este stabilită la nivelul fiecărui județ, astfel că unii copii vor avea liber în februarie, în timp ce alții vor intra în vacanță abia la începutul lunii martie.
Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2026-2027, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au avut la dispoziție trei săptămâni dintre care să aleagă. Vacanța poate fi programată între 15 și 21 februarie, între 22 și 28 februarie sau între 1 și 7 martie 2027.
Decizia a fost luată la nivelul inspectoratelor după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice. Școlile au avut obligația să comunice părinților structura detaliată a anului școlar, inclusiv perioada aleasă pentru această vacanță.
Când este vacanța de schi în fiecare județ
Cel mai devreme intră în vacanță elevii din patru județe. Pentru aceștia, pauza este programată în perioada 15-21 februarie 2027:
-Bistrița-Năsăud, Cluj, Dolj și Suceava.
Cei mai mulți elevi din țară vor avea însă vacanța în cea de-a doua săptămână disponibilă, 22-28 februarie 2027. În această categorie sunt Bucureștiul și județele:
-Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
În ultima perioadă disponibilă, 1-7 martie 2027, vor avea vacanță elevii din:
-Alba, Arad, Buzău, Caraș-Severin și Ialomița.
Repartizarea este importantă pentru părinții care vor să programeze din timp o vacanță, mai ales că perioada liberă diferă chiar și între județe apropiate.
De ce vacanța nu este în aceeași săptămână în toată țara
Ministerul Educației a stabilit doar intervalul general în care poate fi programată vacanța mobilă: 15 februarie – 7 martie 2027. Alegerea săptămânii concrete a rămas la latitudinea inspectoratelor școlare județene și a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
În forma finală a structurii anului școlar au rămas trei variante pentru această vacanță. În timpul procesului de stabilire a calendarului fusese analizată și varianta în care inspectoratele să poată alege doar dintre ultimele două săptămâni, însă în forma finală s-a revenit la trei intervale.
Perioada aleasă influențează și durata celui de-al treilea modul de cursuri. Acesta începe pentru toți elevii luni, 11 ianuarie 2027, după vacanța de iarnă, dar se termină pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de județ.
În mod similar, Modulul 4 începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de momentul în care elevii au avut vacanța mobilă. Pentru toți elevii, acest modul se încheie vineri, 23 aprilie 2027.
Când sunt celelalte vacanțe din anul școlar 2026-2027
Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie 2026 și are, pentru majoritatea elevilor, 36 de săptămâni de cursuri. Prima vacanță este cea de toamnă, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026.
Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii revin la școală luni, 11 ianuarie, când începe Modulul 3.
După vacanța mobilă din februarie-martie urmează vacanța de primăvară. Aceasta este programată în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027, iar elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai.
Pentru majoritatea elevilor, cursurile se termină vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie. Există însă excepții pentru anii terminali. Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile pe 11 iunie, iar elevii din clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă termină pe 4 iunie 2027.
Prin urmare, pentru vacanța mobilă părinții trebuie să țină cont de județul în care este înscris copilul la școală. În 2027, diferența dintre prima și ultima perioadă posibilă ajunge la două săptămâni, ceea ce face ca această vacanță să fie singura pauză importantă din anul școlar cu un calendar diferit de la un județ la altul.
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