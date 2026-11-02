Actualitate

Șoferii care nu au actele la ei ar putea scăpa de amenzi: Polițiștii ar putea verifica documentele electronic

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Șoferii care nu au actele la ei ar putea scăpa de amenzi: Polițiștii ar putea verifica documentele electronic

Mulţi şoferi se aleg cu o amendă atunci când îi opreşte poliţia şi realizează că și-au uitat actele acasă, însă lucrurile s-ar putea schimba. Un proiect de lege le-ar permite polițiștilor să verifice documentele direct în baza de date. Iar actele ar putea ajunge, în viitor, chiar pe telefon.

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Șoferii care pleacă la drum fără permis de conducere, sau fără certificatul de înmatriculare ar putea scăpa de amenzi, pentru că polițiștii vor verifica dacă aceste documente sunt valabile într-un sistem electronic.

Proiectul de lege propune modificarea codului rutier și a trecut de Senat, a primit și avis favorabil din partea Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților și mai are doar un pas să devină lege.

Cum ar putea scăpa şoferii de amendă

Mai exact, atunci când vom uita acasă permisul de conducere sau talonul mașinii, am putea scăpa de amendă pentru că polițiștii vor verifica într-un sistem electronic exact cum se întâmplă în prezent în cazul RCA-ului.

Acum, cine nu prezintă documentele la control riscă amenzi între 1297 lei și 1730 lei. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților, care este for decizional.

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